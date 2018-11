In einem neunseitigen Entscheid legte die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) dar, wieso der Weidendom in Ziefen illegal ist. Es folgte ein Hin und Her mit Begehung vor Ort und zahlreicher Korrespondenz. Am Sonntag wird es ein Abschiedsfest für den Weidendom geben.