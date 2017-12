Reto Koch, Andri Seipel, Georg Stocker und Thomas Wandeler bilden die Geschäftsleitung. Mario

Cerri und Andreas Rüegg, Seniorpartner von Otto + Partner, treten nach jeweils 50-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Die Fusion der beiden Büros erfolge «zur gegenseitigen Stärkung», wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Laut Koch hat der Zusammenschluss keine Auswirkungen auf die Mitarbeiterzahl.

Die beiden Büros beschäftigen derzeit insgesamt 45 Angestellte. Ihre Domizile in Liestal bleiben vorerst bestehen, jedoch wird das neue Unternehmen in einem Jahr neue Räumlichkeiten im Hanro-Areal in Liestal beziehen. (stz)