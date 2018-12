Ein 70-Jähriger Autofahrer war am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Delsbergerstrasse in Laufen in Richtung Delémont unterwegs. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, geriet er auf der Höhe der Einmündung Grienweg auf die Gegenfahrbahn. Wie es dazu kam, ist noch nicht restlos geklärt.

Auf der Gegenfahrbahn kam es zum Unfall: Dort stiess das Auto des 70-Jährigen frontal/seitlich mit einem engegenkommenden Auto zusammen. Der Unfallverursacher wurde beim Zusammenstoss verletzt und musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden.

Beide Autos erlitten einen Totalschaden und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Die Polizeibilder vom Dezember: