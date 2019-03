Es ist still in Buus. Und kalt. Im Oberbaselbieter 1000-Seelen-Dorf regt sich morgens um 6.30 Uhr nicht viel. Bloss das monotone Plätschern des Dorfbrunnens ist zu hören. Aus einer Seitengasse stapft ein Mann aus dem Dunkel. Wintermütze, blau-karierte Baumwolljacke, eine fleckige, graue Arbeitshose und schwarze Stiefel sind seine Kluft. Hinter sich zieht er einen Anhänger mit einem grossen Plastikkanister darauf. Am Brunnen senkt er den Kanister ins Wasser und hievt ihn voll gefüllt wieder auf den Wagen.

Schwer vorstellbar, dass der vermeintliche Bauer nur knapp zwei Stunden später in Anzug, Krawatte und Businessschuhen die Türe zur Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) an der Liestaler Bahnhofstrasse 5 aufschliessen wird. Und doch vereint Thomas Weber diese zwei Welten, seit er vor sechs Jahren in die Regierung gewählt wurde. Tag für Tag. «Andere gehen jeden Morgen mit dem Hund raus oder joggen, ich füttere meine Schafe», sagt er, als ihn die bz an diesem kalten Februarmorgen begleitet.

Weber der Schafhirte, das ist mehr als ein Wahlkampf-Gag. Schon seit elf Jahren besitzt der 57-Jährige eine kleine Herde Walliser Schwarznasenschafe, um die er sich im Naturschutzgebiet auf einer kleinen Anhöhe von Buus kümmert. Der Weg dorthin ist steil, Weber schiebt den Anhänger jetzt vor sich her, atmet schwer. Doch er hält nicht an, zieht durch. «Die Fütterung ist mir als Ausgleich zur Büroarbeit wichtig, dieses völlig naturgesteuerte. Ich kann keinen Fütterungsautomaten aufstellen, keine Elektronik», sagt er und schaltet seine Stirnlampe an, als er die letzte Strassenlaterne von Buus passiert und ins Dunkel taucht.

Spitalfusions-Aus ärgert ihn

Dass Weber als VGD-Vorsteher auch Landwirtschaftsdirektor ist, passt da natürlich bestens. In der ablaufenden Legislatur war davon aber wenig zu spüren, dominierte doch das Dossier Spitalfusion seine Arbeit. «Die Arbeit für die Spitalfusion war intensiv, sie war mein wichtigstes Projekt.» Dass dieses Unterfangen wegen des Neins des Basler Stimmvolks Schiffbruch erlitt, bezeichnet Weber als «schon etwas ärgerlich».

Obwohl die Baselbieter der Fusion zugestimmt haben, sei das Ziel verfehlt worden. Jetzt, nachdem er die Niederlage etwas sacken lassen konnte, sieht Weber aber etwas Positives: «Die Gesundheitsversorgung könnte nun sogar persönlicher werden, als es nach der Spitalfusion im grossen Unispital Nordwest gewesen wäre.» Zuerst gehe es aber darum, das Kantonsspital Baselland zu stabilisieren, denn «es dicht zu machen, geht nicht».

Da stehen sie, sechs Umrisse vor einem Stall: Romy, Sarah, Seline, Seppli, Mona und Madi. Skeptisch weichen sie zurück, als sie merken, dass ihr Herrchen dieses Mal nicht alleine kommt. Doch als Weber den Wassertrog füllt und sich zu den Futterfässern begibt, kommt ein erstes angetrottet – und die anderen folgen sofort. «Schafe sind eben Herdentiere. Und der Hunger ist grösser als die Angst», sagt Weber, greift sich Seppli und balgt herzlich mit ihm. Ein Sujet wie für ein Wahlplakat.