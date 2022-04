Baselland, Basel-Stadt, Solothurn Ärzte, Ingenieure und Mechaniker: Diese Berufe sind in der Region gefragt Basierend auf Daten der Kantone Baselland, Basel-Stadt und Solothurn wurde ermittelt, welche Berufe in der Region besonders gefragt sind. Es sind dieselben wie in den vergangenen vier Jahren.

Ärztinnen und höher ausgebildete Krankenpflegekräfte sind weiterhin gesucht. Gaetan Bally / Keystone

2020 wurde mittels Daten aus den Kantonen Baselland, Basel-Stadt und Solothurn erhoben, in welchen Berufen ein Mangel an Fachkräften besteht. Es stellte sich heraus, dass besonders Fachkräfte im Gesundheits- und MINT-Bereich gesucht werden, heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrates Baselland.

Um dies zu ermitteln wurde ein durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Zürich entwickeltes Indikatorenmodell angewandt. Dieses basiere auf «dem Verhältnis zwischen offenen Stellen und Stellensuchenden, der durchschnittlichen Dauer der Stellensuche, der durchschnittlichen Dauer der Stellenausschreibung sowie den Anforderungen bezüglich beruflicher Qualifikation».

Dieselben Bereiche gefragt

Das Modell wurde auf Daten von rund 100 verschiedenen Berufen angewandt. Dabei zeigte sich, dass es über die vergangenen vier Jahre hinweg grösstenteils bei denselben Berufen einen Fachkräftemangel gab. Somit sind Ärztinnen, Ingenieure, technische Fachkräfte wie Mechanikerinnen und Elektroinstallateure sowie höher ausgebildete Krankenpflegekräfte nach wie vor besonders gefragt.

zvg

Kaum gesucht werden dagegen Hilfskräfte in der Küche, im Transport und in der Textilindustrie, Kraftfahrzeugführerinnen oder Kassierer.

zvg

Allein diese Ergebnisse können aber den Bedarf vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen nicht genügend abbilden, hisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb sei der direkte Austausch mit den Firmen wichtig.

Seit August 2016 gibt es im Kanton Baselland eine Kooperationsgruppe Fachkräftebedarf. Diese Gruppe führt ein ein aussagekräftiges Fachkräftemonitoring durch, nimmt Rückmeldungen auf und bündelt die Aktivitäten im Fachkräftebereich. Eine enge Zusammenarbeit sei in Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des demografischen Wandels zentral, schreibt der Regierungsrat. Dadurch könne der Bedarf an Fachkräften gesichert werden.