Baselland Gleich zwei Rücktritte: Mirjam Würth (SP) und Christof Hiltmann (FDP) verlassen den Landrat Mit Juso-Schweiz-Chefin Ronja Jansen rückt schon im März ein prominenter Kopf für Würth nach. Im Juni folgt dann der Muttenzer Gemeinderat Alain Bai auf Hiltmann.

Mirjam Würth (SP) und Christof Hiltmann (FDP) treten aus dem Landrat zurück. Archiv

14 Jahre sind genug: Die Frenkendörfer SP-Gemeinderätin Mirjam Würth zieht sich per Ende Februar aus dem Baselbieter Kantonsparlament zurück. Dies teilte die SP Baselland am Donnerstagmorgen mit. Würth möchte sich demnach künftig auf den Gemeinderat und ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin des Vereins z'RächtCho Nordwestschweiz konzentrieren. Seit 2008 politisierte Würth im Landrat und setzte dabei ein Schwergewicht auf ihre Arbeit in der Finanzkommission, auf Integrationsfragen und Flüchtlingspolitik sowie auf die Bekämpfung von Neophyten. 2015 scheiterte Würth im SP-internen Auswahlverfahren für die Regierungswahlen. Da maximal vier Legislaturen am Stück erlaubt sind, hätte Würth 2023 nicht mehr zu den Landratswahlen antreten dürfen.

Juso-Schweiz-Chefin Ronja Jansen möchte ab März auch wieder in der Baselbieter Politik aktiv sein. Nicole Nars-Zimmer

Erstnachrückende im Wahlkreis Pratteln ist ein bekannter Kopf: Ronja Jansen. Die 27-Jährige aus Frenkendorf amtet derzeit als Präsidentin der Juso Schweiz und ist Teil des Vizepräsidiums der SP Schweiz. Gegenüber der bz bestätigt sie, bereits Anfang März für Würth nachzurücken. Auf Twitter schreibt sie:

«Ich freue mich ins Baselbieter Parlament nachzurücken und mit SP und Juso für ein gerechteres Baselbiet zu kämpfen. Gegen rechte Steuergeschenke nach Oben und Fusstritte nach unten!»

Auf Christof Hiltmann folgt Alain Bai

Etwas überraschender folgte kurz darauf eine zweite Rücktrittsmeldung aus dem Landrat: Der freisinnige Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann hängt per 1. Juni ebenfalls seinen Landratshut an den Nagel. Im Gegensatz zu Würth würde Hiltmann die Amtszeitguillotine 2023 noch nicht treffen und er hätte nochmals antreten dürfen. Er sitzt seit 2011 im Kantonsparlament. Wie die FDP mitteilt, möchte sich Hiltmann nun «vermehrt seinen unternehmerischen Tätigkeiten sowie diversen Entwicklungsprojekten als Gemeindepräsident widmen».

FDP-Landrat Christof Hiltmann (r.) aus Birsfelden tritt aus dem Landrat zurück und übergibt per 1. Juni 2022 an Alain Bai (l.) aus Muttenz. Zvg

Im Landrat engagierte sich Hiltmann zuerst in der Bau- und Planungskommission, danach in der Finanzkommission. Seit 2019 amtet er als Präsident der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission. Immer wieder setzte er sich dabei für die Interessen der Gemeinden ein.

In der Medienmitteilung bestätigen die FDP Birsfelden und Muttenz bereits die Nachfolge: Der Muttenzer Vizegemeindepräsident Alain Bai wird ab Juni im Landrat politisieren. Der 29-jährige ist Jurist.