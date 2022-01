Baselland Nach nur einer Sitzung: Landrat verlässt Wika-Haus und kehrt nach Liestal zurück Die Geschäftsleitung des Baselbieter Parlaments teilt überraschend mit, dass man nach der ersten Sitzung von gestern Donnerstag das Haus der Wirtschaft in Pratteln bereits wieder verlässt.

Der Landrat tagte gestern Donnerstag erstmals in Pratteln im Haus der Wirtschaft, das der Wirtschaftskammer Baselland gehört. Nicole Nars-Zimmer

Es war ein kurzes Gastspiel in Pratteln. In einer denkwürdigen Hauruck-Aktion hat die Geschäftsleitung des Landrats heute Freitag entschieden, dass die nächste Landratssitzung vom 27. Januar wieder an alter Stätte im Regierungsgebäude in Liestal stattfindet. Dies hält sie in einer kurzen Mitteilung fest.

Zur Begründung heisst es einzig, dass man den Entscheid auf eine Konsultativumfrage unter den 90 Parlamentsmitgliedern stütze. Neu sollen in Liestal dieselben Corona-Sicherheitsmassnahmen gelten wie am Donnerstag im Haus der Wirtschaft in Pratteln: Die Sitzung dauert also nur von 9 bis 13 Uhr und wird ohne Pausen durchgeführt. Während der Sitzung gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Zudem sind die Rätinnen und Räte aufgefordert, während der Sitzung an ihren Plätzen zu bleiben. Zuschauer werden keine zugelassen.

Schon im Vorfeld hatte der Entscheid der Geschäftsleitung für Irritationen gesorgt, wegen der Coronapandemie die Sitzungen künftig im Gebäude abzuhalten, das der Wirtschaftskammer Baselland gehört. Und gestern Donnerstag verschaffte die Fraktion der Grünen/EVP ihrem Ärger nochmals Luft, indem sie im Saal eine Fraktionserklärung abgab.

Update folgt...