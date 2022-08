1. August Trotz Feuerwerksverbot: Mancherorts im Baselbiet hat es doch geknallt Im Baselbiet war das Abbrennen von Feuerwerk und Böllern am Wochenende verboten. Nicht alle hielten sich daran.

Viele hatten ihr Feuerwerk bereits gekauft, als das Verbot ausgesprochen wurde (Symbolbild). Bild: Severin Bigler

Am vergangenen Donnerstag hat der Kanton Baselland ein komplettes Feuerwerksverbot erlassen. Er hinkte damit anderen Kantonen und über der Hälfte der Baselbieter Gemeinden hinterher, die bereits Tage oder Wochen zuvor ein Verbot eingeführt hatten. Wie wurde das kurzfristige Verbot im Baselbiet am verlängerten 1.-August-Wochenende eingehalten?

Laut Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, habe man in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August rund ein Dutzend Meldungen zu illegal gezündetem Feuerwerk erhalten, in der Nacht vom 1. August auf den gestrigen Dienstag seien es gut 20 solcher Meldungen gewesen. «Verglichen mit der Gesamtbevölkerung des Kantons ist das zwar eine geringe Anzahl», meint Gaugler, «aber es war ein absolutes Verbot. Deshalb sind das eigentlich immer noch zu viele Fälle.» Hotspots habe es am langen Wochenende keine gegeben, die Meldungen hätten sich über das gesamte Kantonsgebiet verteilt.

Trotz rund 30 Fällen: Bussen seien keine ausgesprochen worden. «Bis eine Patrouille vor Ort war, war das Feuerwerk jeweils abgebrannt», so Gaugler. Man habe aber mit den Menschen das Gespräch gesucht und sie auf das Verbot aufmerksam gemacht. Jedoch habe die Baselbieter Polizei nicht spezifisch Patrouillen losgeschickt, um auf «Feuerwerk-Jagd» zu gehen.

Was, wenn es zu Schäden gekommen wäre?

Während die Feuerwehr im Stadtkanton am 31. Juli fünf Mal wegen kleineren Buschbränden oder einem brennenden Abfalleimer ausrücken musste, kam es im Baselbiet zu keinen solchen Zwischenfällen. Doch was, wenn ein Unfall mit Feuerwerk geschehen wäre im Kanton, in dem dieses verboten war? Würde in diesem Fall die Versicherung bezahlen?

Das kommt auf die Versicherung an: Bei der Mobiliar heisst es auf Anfrage, man kenne bei der Privathaftpflichtversicherung «keinen Ausschluss in Bezug auf Tätigkeiten, die von Behörden verboten sind». Sprich: Trifft den Kunden oder die Kundin ein Verschulden, würde die Versicherung auch während des Feuerwerksverbots zahlen.

Bei der Baloise hingegen heisst es, der Versicherte müsste mit grösster Wahrscheinlichkeit mit einer Kürzung oder Regress wegen Grobfahrlässigkeit rechnen. Bei der Generali komme es auf die strafrechtliche Beurteilung an: Sofern die versicherte Person wegen eines vorsätzlich begangenen Vergehens verurteilt wird, besteht kein Versicherungsschutz.

Nur 6000 von 100’000 Feuerwerk-Fans haben die Musik heruntergeladen Am Sonntagabend ging in Basel nach zwei Jahren Pause wieder das grosse Feuerwerk vor dem Bundesfeiertag über die Bühne. Der Kanton kündigte das Spektakel gross an. Zwar wurde es um ein paar Minuten gekürzt, dafür war das Feuerwerk erstmals musikalisch begleitet. Damit wollte man den Leuten etwas Besonderes bieten. Informiert hat der Kanton darüber in den Medien. Doch hat das funktioniert? Wie die Nachfrage beim Verein Bundesfeier am Rhein zeigt, wurde die Musik zum Feuerwerk 6048 Mal heruntergeladen – zum Vergleich: Laut Kanton besuchten über 100’000 Menschen das Feuerwerk. Nicht alle schienen also zu wissen, dass man sich selbst um die musikalische Begleitung kümmern und diese etwa über Kopfhörer geniessen musste. Der Verein betont, dass die Musik aber auch über Radio Basilisk abgespielt wurde, was viele Standbetreibende genutzt hätten. (sil)