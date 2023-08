22. Oktober FDP strebt dritten Sitz im Muttenzer Gemeinderat an Der Grüne Joachim Hausammann hat per Ende Oktober seinen Rücktritt angekündigt. Nun bewerben sich vier Kandidierende auf den Exekutivsitz.

Joachim Hausammann tritt als Gemeinderat in Muttenz Ende Oktober zurück. Bild: Daniel Jenni

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am Sonntag erst kürten die Muttenzerinnen und Muttenzer Salome Lüdi (SP) zur neuen Gemeinderätin und damit Nachfolgerin des in die Regierung gewählten Thomi Jourdan (EVP). Am 22. Oktober steht in der drittgrössten Baselbieter Gemeinde bereits die nächste Ausmarchung um einen Exekutivsitz an.

Auslöser war die Rücktrittsankündigung des Grünen Joachim Hausammann per Ende Oktober. Vier Bewerbende haben sich bis zum Ablauf der Frist gestern Montag gemeldet, bestätigt Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann auf Anfrage. Die Grünen wollen ihren Sitz verteidigen mit Barbara Lorenzetti. Die Sozialarbeiterin engagiert sich in der Gemeindekommission sowie der Sozial- und Gesundheitskommission. Einen dritten Sitz in der siebenköpfigen Exekutive strebt die FDP an. Deren Kandidatin Sarah Schneider ist ebenfalls Mitglied der Gemeindekommission und zudem der Sozialhilfebehörde.

Daneben gibt es ein Wiedersehen mit zwei Kandidierenden der jüngsten Ersatzwahl: Sandra Kasper will nach dem Ausscheiden Jourdans am 22. Oktober den Sitz der EVP zurückholen. Ebenfalls ein zweites Mal antreten wird der parteilose Peter Eckerlin. Die Ausgangslage ist offen. Die Chancen der Grünen, ihren Sitz zu verteidigen, sind intakt. Mit vereinten Kräften könnten aber auch die Bürgerlichen einen weiteren Sitz holen, nachdem am Wochenende der Angriff von Anita Biedert (SVP) knapp gescheitert ist.

EVP-Kandidatin Kasper ist in diesem Setting Aussenseiterin, Eckerlin wohl chancenlos. Ziemlich sicher wird angesichts der Viererkonstellation ein zweiter Wahlgang nötig sein. Am 3. März finden in Muttenz (wie in den anderen Baselbieter Gemeinden) Gesamterneuerungswahlen statt. Dann könnte es erneut zu personellen Wechseln kommen. (haj)