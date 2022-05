44 oder 49 Millionen? Binninger Stimmvolk muss über den Schulcampus entscheiden – und hat zumindest ein bisschen die Wahl Im Dorfkern soll ein Schulcampus-Neubau entstehen. Die Stimmbevölkerung wird im Herbst über das Grossprojekt entscheiden. Der Einwohnerrat empfiehlt die Variante des Gemeinderats, zur Wahl steht aber auch ein «Campus light» mit günstigerem Sichtbeton und ohne Oberlichter.

Die Kosten sorgten für Sorgenfalten. Inzwischen hat man eine Variante für rund 50 Millionen und eine «Light»-Version für 45 Millionen Franken ausgearbeitet. Visualisierung: Weyell Zipse & Hörner

«Jetzt ist es am Stimmvolk», resümierte Einwohnerratspräsident Sven Inäbnit am Montagabend. Das Binninger Gemeindeparlament hatte zuvor eines der grössten Projekte in seiner Geschichte verabschiedet: Für

48,4 Millionen Franken soll der Schulcampus Dorf gebaut werden, den Stimmbürgern wird gleichzeitig auch eine «light»-Variante für 44,4 Millionen Franken vorgelegt.

Die Kosten sind allerdings lediglich auf zehn Prozent genau geschätzt und basieren auf dem Baupreisindex vom Oktober 2020. Binningen wird bereits im kommenden Herbst über das Projekt abstimmen, frühester Baubeginn wäre im Frühling 2024.

Bei der Gemeinderats-Variante «optimiert» wird beim Schulhaus billigerer Sichtbeton verwendet, auch verzichtet man auf Oberlichter.

Mehr Asphalt, weniger Bäume

Die «light»-Variante zeichnet sich durch eine kleinere Tiefgarage mit 37 statt 76 Plätzen aus, dazu wird der Dorfplatz vor allem als grosser Pausenplatz gestaltet: Das bedeutet mehr Asphalt und weniger Bäume, auch bleibt die Curt-Goetz-Strasse vor der Gemeindeverwaltung so, wie sie heute ist. Am bestehenden Veloweg wird bei beiden Varianten nichts geändert.

Ganz geräuschlos ging die Verabschiedung des Projekts am Montag im Einwohnerrat allerdings nicht über die Bühne: Roman Oberli (SVP) erinnerte daran, dass seine Fraktion erfolglos für ein Kostendach von 40 Millionen Franken geworben hatte und verlangte nun, dass der Einwohnerrat Farbe bekenne und lediglich eine favorisierte Variante zur Abstimmung bringe.

Mit 32 gegen 7 Stimmen blieb die SVP damit allerdings chancenlos, das Volk wird somit über zwei Varianten abstimmen können. Dazu kann per Stichfrage eine Variante bevorzugt werden, falls beide Varianten angenommen werden.

Eine Mehrheit des Einwohnerrates empfiehlt die Gemeinderats-Variante

Mit 21 gegen 8 Stimmen bei 15 Enthaltungen warb vor allem die Ratslinke dafür, die FDP enthielt sich hingegen komplett, ihr gingen die Kostensenkungen nicht weit genug.

Das letzte Woche von der bz bekanntgemachte Verkehrsgutachten Schutzmatten sorgte am Montag ebenfalls für Gesprächsstoff: Die Grünen verlangten, die 200’000 Franken für die zweispurige Zufahrt zur Tiefgarage solle man vom Projekt abtrennen, der Gemeinderat solle diesen Teil getrennt dem Parlament vorlegen und die langfristige Planung der Schutzmatte aufzeigen.

Das fand auch bei den Sozialdemokraten Sympathien, doch eine Mehrheit des Rates lehnte diesen Punkt mit 22 gegen 17 Stimmen ab. Damit sehen beide Varianten eine zweispurige Zufahrt zur künftigen Tiefgarage an der Postgasse vor.

Ausbau soll auf zwölf Millionen Franken gekürzt werden

Auch der geplante neue Werkhof beim Binninger Friedhof war am Montag im Rat Thema. Die Projektkosten von ursprünglich 13,6 Millionen Franken waren vielen Politikern schlichtweg zu hoch. Die Mehrkosten verursachen vor allem der Platz für eine grössere Anzahl Fahrzeuge, die zusätzlichen Werkstätten und ein Treibstofflager.

Auf konkrete Kürzungen konnte man sich in der vorberatenden Kommission nicht einigen. So beantragte man nun, das Geschäft an den Gemeinderat zurückzuschicken. Dieser solle dann den Ausbau auf zwölf Millionen Franken kürzen. Alternativ solle man die Planung ganz von vorne beginnen und ein Kostendach von zehn Millionen festsetzen.

Gemeinderätin Caroline Rietschi warnte, bei einer Neuplanung werde in den nächsten zehn Jahren kein neuer Werkhof entstehen. Auch eine Mehrheit des Einwohnerrates sah das so und beschloss mit 21 zu 18 Stimmen die Rückweisung mit einem Kostendach.

Der Gemeinderat muss das Projekt nun überarbeiten. Danach dürfte der Streit um den Werkhof im Parlament weitergehen.