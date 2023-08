62-Millionen-Projekt Massive Veränderungen im Birsraum: Info-Center zum Hochwasserschutz in Laufen eröffnet In knapp einem Jahr beginnen die Bauarbeiten für die Hochwasserschutzmassnahmen in Laufen. Zu deren Begleitung eröffnet der Kanton vor Ort eine Ausstellung über das Millionenprojekt.

Die Birs wird kaum wiederzuerkennen sein: Mit zwei grossen Kiesbänken und neuen Brücken (Visualisierung links) wird die Birs in den Gebieten Norimatt und Nau in Laufen ihr Gesicht im Vergleich zu heute (rechts) deutlich verändern. Bilder: zvg/Tiefbauamt Baselland

Manch ein ungläubiger Blick, da mal ein schwermütiger Seufzer und ganz viel Staunen – zur Eröffnung des neuen Info-Centers an der Baselstrasse 80 am ehemaligen Sitz der Spilag AG in Laufen kamen bei den Besucherinnen und Besuchern am Donnerstagmorgen Erinnerungen hoch. Vor fast exakt 16 Jahren trat die Birs in einem Jahrhunderthochwasser über die Ufer. Statt der durchschnittlich 50 Zentimeter erreichte der Wasserstand viereinhalb Meter.

Mit aufgestapelten Wasserflaschen ist dies im Info-Center eindrücklich dargestellt. Im Untergeschoss, dort wo einst bei der Spilag AG Berufskleidung genäht wurde, sind die braunen Abdrücke des Wassers an der ursprünglich weissen Wand noch zu erkennen. Sinnbildlich wurde dort das mit Öl verschmutzte Hochwasser in der Altstadt von Laufen nachgestellt. Die Ortsfeuerwehr hat wie damals Sandsäcke gestapelt.

Hochwasserschutz und Aufwertung

Das Info-Center kratzt auf zwei Stockwerken an düsteren Erinnerungen. Der Grossteil widmet sich aber den vom Landrat bewilligten Massnahmen, die Laufen künftig vor einem «hundertjährigen» Hochwasser schützen sollen. Insgesamt 62 Millionen Franken lässt sich der Kanton Baselland den Hochwasserschutz auf einer Distanz von 3,5 Kilometern der Birs kosten. So viel habe der Kanton in seiner Geschichte noch nie für ein Hochwasserschutzprojekt ausgegeben, erinnerte gestern vor Ort der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne).

Auch ein solches Info-Center wurde im Rahmen von Hochwasserschutzmassnahmen noch nie erstellt und betrieben. So historisch das Ausmass der Überschwemmungen in Laufen war, so historisch sind auch die Folgen und Lehren daraus. Gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Aspekte sollen gleichermassen berücksichtigt werden, so Reber. «Das ist nicht nur ein Schutzprojekt, sondern auch ein Aufwertungsprojekt», betonte der Baselbieter Baudirektor hinsichtlich der Revitalisierung gewisser Flussabschnitte. Die Birs soll auf mehreren hundert Metern für die Menschen zugänglicher werden.

Ein Modell zeigt im Info-Center in Laufen auf, wie die Hochwasserschutzmassnahmen daherkommen werden. Bild: Tobias Gfeller

Die Kapazitäten der Birs werden erhöht

Im kommenden Juli beginnen dafür die Vorarbeiten. Den optisch stärksten Eingriff gibt es im Bereich Nau/Norimatt. Der Flusslauf wird dort um bis zu 30 Meter aufgeweitet, in dem unter anderem das Ufer stark erhöht wird. Die Naubrücke wird in diesem Zusammenhang erneuert. Gemäss Jonas Woermann, Leiter Wasserbau bei der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Baselland, wird die bestehende Brücke erst abgerissen, wenn die neue Brücke eröffnet wird.

Übergeordnetes Ziel sämtlicher Massnahmen sei es, erklärte Woermann, die Kapazitäten der Birs zu erhöhen. 60 einzelne Massnahmen und Objekte sind vorgesehen. Oberhalb des Wasserfalls soll es als flankierende Massnahmen Bäume, Böschungen und Mauern geben.

Die Hochwasserschutzmassnahmen, vor allem jene, bei denen der Bachlauf verbreitert wird, kämen auch der Natur zugute, indem die Dynamik der Birs wieder in Gang gesetzt wird, erklärte Ökologe Daniel Küry im Rahmen der Eröffnung des Info-Centers. «Es entstehen neue Lebensräume, zum Beispiel für Fische, die ihren Laich im Kies ablegen.» Die Tierwelt in der Birs und in deren Umland ist auch Thema im Info-Center. Das Museum BL hat dafür unter anderem ausgestopfte Exponate zur Verfügung gestellt. Auch das Museum Laufental ist beteiligt. Zu sehen gibt es auch historische Exponate aus der Laufner Industrie- und Wirtschaftsgeschichte.

Im Sommer 2007 kam es in Laufen zu einem Jahrhunderthochwasser. In der Ausstellung sind Spuren davon zu sehen. Bild: Tobias Gfeller

Es kam zu umfassenden Landabtretungen

Für diese für die Region einmaligen Hochwasserschutzmassnahmen waren mehrere Landabtretungen nötig. Die Spilag AG verkaufte dem Kanton gleich ihre ganze Parzelle und zog nach Seon. Gegen das Projekt gab es in Laufen auch Kritik und Widerstand. Laufens Stadtpräsident Pascal Bolliger äusserte Verständnis für die Ängste und Sorgen, die diese massiven Veränderungen im Birsraum mit sich bringen. Deshalb sei das Info-Center «von grosser Bedeutung und für Laufen ein Riesengewinn».

Wer sich bei den Besucherinnen und Besuchern – darunter viele Politikerinnen und Politiker sowie Vertretungen der Gemeinden aus dem Laufental – umhörte, spürte diese von Stadtpräsident Bolliger erwähnte Bedeutung. Die Birs bringe aber weit mehr mit als die blosse Angst vor Hochwasser, erinnerten mehrere Votantinnen und Votanten. Die ganze Vielfalt des Birslaufs wird eindrücklich an den zwei- und dreidimensionalen Installationen erleb- und begreifbar.