65 Prozent Steuersenkung in Liestal: Einwohnerrat schmettert den Vorschlag ab Zwei SP-Parlamentarier forderten eine schrittweise Senkung von 65 auf 60 Prozent bis 2030. Die Motion wurde abgelehnt – das sind die Gründe.

Keine tieferen Steuern: Der Liestaler Einwohnerrat lehnte eine entsprechende Motion ab. Bild: Kenneth Nars

Es ist eine merkwürdige Situation: Am Tag, nachdem die Stadt Liestal ihre Rechnung 2022 veröffentlichte, die zwar mit einer schwarzen Null abschloss, aufgrund der gestiegenen Verschuldung und tiefen Selbstfinanzierung dennoch ausdrücklich ohne eine Entwarnung des Stadtrats daherkam, debattiert der Einwohnerrat über eine Steuersenkung. Auf derselben Traktandenliste steht auch das Postulat «Prüfung einer Schuldenbremse», das die Verschuldung der Kantonshauptstadt begrenzen will.

Die SP-Einwohnerräte Peter Küng und Patrick Mägli liessen sich davon nicht abschrecken. Die Forderung ihrer Motion: Der Stadtrat soll die Finanzplanung so anpassen, dass der Steuerfuss von heute 65 bis 2030 in Schritten von jeweils einem Prozentpunkt auf 60 Prozent gesenkt wird.

Gegen die Sparbemühungen der Stadt

Wie von Stadtpräsident Daniel Spinnler angekündigt, sprach sich der Stadtrat gegen die Motion aus. Man kann es Ironie des Schicksals nennen, dass Spinnler gegen den Vorstoss werben musste: Er war 2008 als Einwohnerrat Mitverfasser der zuvor letzten Motion, die eine Steuersenkung forderte. Sie wurde damals abgelehnt.

Auch die SVP-Fraktion war gegen den Vorschlag: «Seit knapp einem Jahr bin ich im Einwohnerrat», sagte Lukas Heinzelmann, «und seit dem ersten Tag höre ich nur, dass wir sparen müssen.» Die Bürgerlichen hätten schon oft versucht, die Steuern zu senken, und immer sei dies von Links abgelehnt worden. «Vielleicht ist es schon der Auftakt zum Wahlkampf?», fragte er.

Ebenfalls für ein Nein sprach sich die Fraktion der GLP/EVP/Die Mitte aus. Domenic Schneider (GLP) meinte: «Ja, ich will auch weniger Steuern zahlen. Wer nicht?» Trotzdem müsse man daran denken, wie man das fehlende Geld abfedern würde – das werde in der Motion nicht behandelt. Unterstützen würde man die Idee, wenn sie in ein Postulat umgewandelt würde. Eine verpflichtende Steuersenkung ohne Berücksichtigung der finanziellen Situation sei aber nicht das Richtige. Auch Stefan Fraefel (Die Mitte) betonte: «Bitte denkt daran, was wir uns deswegen nicht mehr leisten könnten.»

Selbst die Grünen konnten die SP-Vertreter nicht überzeugen. So wies Anita Baumgartner auf bevorstehende Investitionen hin – und die Mindererträge, die aus der Motion resultieren würden. Man solle nicht voreilig einen Rahmen festlegen, den man vielleicht in einem Jahr bereue und der gegen die Sparbemühungen der Stadt gehe.

Nur die FDP war überzeugt

Auf die Seite der SP stellte sich die FDP: Bruno Imsand, Mitverfasser des Schuldenbremse-Postulats, erklärte, dass sich auch die FDP-Fraktion schon öfter für Steuersenkungen eingesetzt habe. «Wir nehmen diese Steilvorlage entgegen und unterstützen die Motion.» Das, obwohl damit «wahrscheinlich der Wahlkampf lanciert» werde. Daniel Schwörer merkte an, dass die Motion im eigentlichen Sinne bereits ein Postulat sei – auch, wenn der Stadtrat die Finanzplanung anpasse, sei es der Einwohnerrat, der schliesslich über den Steuerfuss entscheidet.

Die SP wehrte sich gegen die Wahlkampf-Vorwürfe – wegen Steuersenkungen wähle niemand eine Partei, so Bernhard Bonjour. Auch wollten die Motionäre den Vorstoss nicht in ein Postulat umwandeln: «Wir müssen nicht mehr prüfen und berichten, wir kennen die Situation. Das Gute an dieser Motion ist, dass sie planbar ist, das ist keine Hauruck-Übung.»

Erstaunlich eng wurde es bei der Abstimmung: Mit 15 Ja- gegen 18 Neinstimmen bei einer Enthaltung wurde die Motion nicht an den Stadtrat überwiesen. Für die Schuldenbremse reichte die Zeit am Mittwoch schliesslich nicht mehr aus – über diese wird der Einwohnerrat Ende Mai diskutieren.