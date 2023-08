700 Joor Zunzge Dorffest in Zunzgen: Die beschauliche Gemeinde wurde zum «place to be» Ponyreiten, schränzende Guggen, starke Hockeyschüsse und ganz viel Party – Zunzgen feierte drei Tage sich selber und trotzte dabei den Umständen.

Die Auftritte der Guggen gehörten zu den Höhepunkten des Zunzger Dorffests. Hier steht die Guggemuusig Chaote auf der Bühne. Bild: Juri Junkov

Eigentlich hätten Ronja und Luna über das Festgelände zwischen den Häuserzeilen hin und her spazieren sollen. Den beiden Ponys wäre der Regen egal gewesen, versichert Besitzerin Heidi Luder aus Buckten. Die Kinder und allen voran deren Eltern hätten am Nass von unten und oben weniger Freude gehabt. So spazieren Ronja und Luna stoisch unter der Autobahnbrücke hin und her. Die Kinder strahlen, die Eltern sind stolz.

Ponyreiten geht immer. So auch am Samstagnachmittag am Dorffest in Zunzgen. Die Oberbaselbieter Gemeinde feierte ihr 700-Jahr-Jubiläum. Am Freitagabend sei es «richtig abgegangen», erzählen zahlreiche Besucherinnen und Standbetreiber mit einem breiten Lächeln. Der Samstagnachmittag beginnt im strömenden Regen vor allem für jene harzig, die ihre Verkaufsstände oder Essensangebote nicht ins Trockene verlegen konnten.

Brigitte Marti, Vizepräsidentin der Jugendmusik Regio Sissach, ist mit dem Festverlauf trotzdem zufrieden. «Alle halten und arbeiten zusammen. Ich spüre einen schönen Dorffestgeist.» Am Stand der Jugendmusik können Kinder und Jugendliche unter anderem Instrumente ausprobieren. «Für uns ist es selbstverständlich, dass wir unseren Beitrag ans Gelingen des Fests leisten. Natürlich hoffen wir auch, dass wir davon profitieren können», betont Marti.

Bei den Kindern stand das Ponyreiten hoch im Kurs. Bild: Juri Junkov

Stichelei gegen den grossen Nachbar

Auch für den Turnverein Zunzgen sei es selbstverständlich, am Fest dabei zu sein, sagt Nico Hasler, der hinter der Bar die Stellung hält. Zusammen mit dem Damenturnverein hat der TV aus viel Holz ein Turnerdörfli gestaltet. Turn-Maskottchen Attila motiviert darin auf einem speziellen Vitaparcours zu Kniebeugen. Er selber schaffe 50 in der Minute, heisst es auf dem Schild. Erwachsene kämen auf 25, Kinder auf 10 und Sissacher gerade mal auf eine. Der Seitenhieb an den grossen Nachbar darf am Fest nicht fehlen.

Die Modellfluggruppe Oberbaselbiet stellte Flugzeuge und Helikopter aus. Bild: Juri Junkov

Während draussen auf den Strassen an diesem Samstagnachmittag weniger los ist, sind in den Festbeizen freie Plätze rar. Essen und Trinken gibt es am Fest praktisch an jeder Ecke. In der Narrenhochburg herrscht bereits Partystimmung. Die Guggen Büchelgrübler, Schlappschwänz, Windläfurzer und Chaote lassen beim dicht gedrängten Publikum kein Bein ruhig stehen. Wer nach drinnen will, braucht Geduld.

Ruhiger geht es in der Turnhalle des Schulhauses zu und her. Die Modellfluggruppe Oberbaselbiet hat mehrere Flugzeuge und Helikopter ausgestellt und erntet dafür staunende Blicke von Jung und Alt. Gegen einen kleinen Batzen dürfen Kinder ein Flugzeug zusammensetzen und bemalen. Mit etwas Glück und Wurfgeschick dürfen sie auf einen Sieg beim Weitflugwettbewerb hoffen. «Es läuft wirklich gut. Wir sind mit dem Aufmarsch zufrieden», konstatiert Sascha Brunnenkant.

Sagen und Legenden zogen sich wie ein roter Faden durch das Dorffest. Bild: Juri Junkov

Kinder wurden zu Buchautoren

Weniger Wurfgefühl, dafür umso mehr Schusskraft braucht es am Stand des EHC Zunzgen-Sissach. Bei den Eishockeyanern kann man die Geschwindigkeit seines Schusses messen lassen. Der Ehrgeiz scheint manchmal keine Grenzen zu kennen.

Etwas ganz Spezielles haben mehrere Primarschulklassen auf die Beine gestellt. Sie haben zu Zunzgen recherchiert und ein Buch mit speziellen Geschichten, Sagen, Menschen und Orten geschrieben. Dazu haben die Schulkinder auch selber gezeichnet. So auch Elona, 10, die das Buch mutig bewirbt. «Es hat grossen Spass gemacht, das alles zu Zunzgen herauszufinden und ein Buch daraus zu machen.» Der Einsatz hat sich gelohnt, der Buchverkauf läuft prächtig.

Als im Verlaufe des Nachmittags der Regen nachlässt, füllen sich sofort die Strassen. Auf der Bühne wird derweil beim Line Dance zu Countrymusik getanzt. Vereinzelt versuchen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Schritte nachzumachen. Beim Basler Schlagersänger Vincent Gross wird am frühen Abend vor allem mitgesungen und getanzt. Sogar Fans aus Deutschland sind gekommen. Zunzgen wird kurzerhand zum «place to be».