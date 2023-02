ABENTEUER Ein Liestaler in der Sahara: Geschichten und Kuriositäten aus den entlegensten Winkeln der Erde Der Naturwissenschafter und ehemalige Lehrer Hans Peter Straumann forscht und sammelt zeit seines Lebens und erzählt von seinen Expeditionen. Das Liestaler Dichter- und Stadtmuseum zeigt ab Freitagabend Objekte aus seiner Sammlung.

Artefakten aus der ganzen Welt: Das Liestaler Dichter- und Stadtmuseum stellt ausgewählte Stücke aus Hans Peter Straumanns Sammlung aus. Bild: Roland Schmid

Plötzlich hallen Trommelschläge durch das üppige Dickicht tief im Dschungel Kameruns. Sie ertönen aus zwei Richtungen, denn sie stehen im Dialog. Zwei Trommler unterhalten sich in der lokalen Sprechtrommelsprache über weite Distanz. «Bald kommt ein Weisser zu eurem Dorf», meldet der eine. An seiner Seite steht ein junger Mann aus Liestal, der eifrig die Rhythmen und ihre Bedeutung notiert, während ein Begleiter laufend das Gehörte ins Englische übersetzt.

60 Jahre ist es her, als Hans Peter Straumann auf einer seiner Expeditionen im Regenwald Zentralafrikas unterwegs war und die Trommelsprache vokabularisierte. Von seinen Reisen brachte er stets Funde zurück ins Baselbiet. Die Sammlung ist riesig: von der Sprechtrommel bis zum Eisbärenschädel und vom ausgestopften ehemaligen Hauskrokodil bis zur Pygmäenarmbrust. Seine Insektenkollektionen wurden in die Sammlung des Naturhistorischen Museums Basel integriert. Nicht minder reichhaltig ist der Schatz an Geschichten, die der Naturforscher und Lehrer in seinem Leben ansammelte. Die bz triff den 88-Jährigen in Liestal, um die besten davon zu hören.

Zoologe, Botaniker und Sammelnatur

Der 88-jährige Liestaler Hans Peter Straumann hat so einige Geschichten auf Lager. Bild: Kenneth Nars

Aufgeweckt und mit verwegenem Blick schildert er seine Taten. Schon als 19-Jähriger schaffte er es, alleine auf einem Kohleschlepperschiff von Birsfelden nach Duisburg mitfahren zu können. «Mit dem Fahrrad und dem Schweizerfähnchen am Rucksack fuhr ich anschliessend durchs Ruhrgebiet an die Nordsee, um die Küstenvögel zu beobachten», sagt er und grinst. Stets verband er die Reisen mit Beobachten, Erforschen und allem voran: dem Sammeln. Begeistert von Natur- und Erdkunde studierte der junge Straumann Mathematik, Botanik, Zoologie und Geografie in Basel, doktorierte aber nie. «Ich musste ja Geld verdienen, also wurde ich Lehrer.»

Schmetterlinge, die der Abenteurer auf seinen Expeditionen fing. Bild: Roland Schmid

Kurz nach der Hochzeit begannen mit seiner Frau Rosemarie die Vorbereitungen für Afrika. Das erste von fünf Kindern war gerade zur Welt gekommen, als die Familie anfangs der Sechzigerjahre für mehrere Jahre in den jungen Staat Kamerun zog. Er unterrichtete für die Basler Mission im Nordwesten des Landes. Daneben stellte der frischgebackene Vater Studien über Tiere, Pflanzen und Leute an, begab sich tief in den Dschungel und präparierte Herbarien, Vogel- und Käfersammlungen für das Naturhistorische Museum. Zurück in der Schweiz war er dort selbst lange als freiwilliger Mitarbeiter tätig.

Funde aus allen Winkeln der Welt

Wenn Straumann nicht gerade Biostunden am Gymnasium am Kohlenberg gab, war er unterwegs: Als Reiseleiter im Nahen Osten, auf Ornithologentour im Kaukasus oder alleine auf Expedition. Eine davon war: Quer durch die Sahara. Mit zwei Freunden fuhr er im Landrover durch die grösste Wüste der Welt. Ein Unterfangen, das ihnen heute so schnell kein Schweizer nachmachen könnte. Am Tschadsee gabelte der Liestaler eine Nilpferdharpune auf, die er der Behörde «abbettelte», nachdem diese sie von einem Wilderer konfisziert hatte. Die Wüstenquerung gelang ihnen sicher. «Wir wurden nur einmal ausgeraubt. Heute wäre diese Reise wegen der prekären Lage in diesen Ländern viel zu gefährlich.»

Er schaffte es immer wieder, sich bei Expeditionen einzuklinken und seine Sammlung mit Funden aus aller Welt aufzustocken: Auf einem ausrangierten Kriegsschiff schipperte er nach Grönland und brachte einen Eisbärenschädel zurück, den er dort gefunden habe. «Für den Stosszahn eines Narwals erhielt ich keine Einfuhrbewilligung», sagt er lachend.

Die Weltkarte ist übersät mit Stecknadeln. Es gibt kaum Orte, die der Liestaler nicht gesehen hat. Bild: Roland Schmid

Sonderausstellung «Wunderkammer» in Liestal

Das Liestaler Dichter- und Stadtmuseum öffnet am Freitag eine Sonderausstellung mit Hans Peter Straumanns Objekten. Selbst stellt er seine Sammlung seit Jahren im alten «Konsum» an der Liestaler Sichternstrasse aus.

Unter den Artefakten sind auch Kulturgüter: eine Würdenträgerkopfbedeckung eines zentralafrikanischen Stammes, Instrumente und Waffen. Zurückgeben werde Straumann selbst nichts. «Es waren Geschenke an meine Frau und mich.» Sein Lieblingsobjekt bleibe aber ein Familienerbstück. Dieses habe er selbst wieder aufspüren und zurückergattern müssen, da es einst von der Familie an ein Restaurant auf dem Passwang verkauft worden war: eine Kuhglocke aus dem Baselbiet.