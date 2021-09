Abgelehnt Landrat will keine parlamentarische Untersuchung der ZAK-Affäre Ein Verfahrenspostulat der SP, das eine parlamentarische Untersuchungskommission forderte, wurde am Donnerstagvormittag knapp abgelehnt. Damit kommt es zu keiner weiteren politischen Aufarbeitung der Affäre um die zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle.

Der Baselbieter Landrat lehnte eine parlamentarische Untersuchungskommission für die ZAK-Affäre ab Nicole Nars-Zimmer

Die Affäre um die zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK) beschäftigt das Baselbiet seit Jahren. Die ZAK war einst vom Kanton Baselland beauftragt worden, um Schwarzarbeitskontrollen durchzuführen, wie sie jedoch nur unzureichend tat. Die Baselbieter SP verlangte im Landrat mit einem Verfahrenspostulat die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), welche die Affäre aufgearbeitet hätte.

In der Landratssitzung am Donnerstagvormittag kam es zu einer hitzigen Debatte zwischen Links-Grün und den Bürgerlichen. Darin warf Grünen-Fraktionschef Stephan Ackermann unter anderem der Gegenseite vor, das Postulat abzulehnen, da die Bürgerlichen «zu tief im Sumpf der Wirtschaftskammer stecken». Nach zahlreichen emotionalen Voten lehnte der Landrat das Postulat der SP mit 42 zu 35 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab.

In einer wenige Minuten nach dem Entscheid verschickten Medienmitteilung kritisierte die SP das bürgerliche Lager des Landrats. Durch ihre Ablehnung verhinderten die Bürgerlichen Transparenz in der ZAK-Affäre. «Durch das Einsetzen einer PUK hätte der Landrat seine Funktion als Oberaufsicht wahrnehmen können. Im Rahmen der PUK sollte geklärt werden, welche Leistungen in den letzten zehn Jahren von Organisationen mit Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton und einer Verbindung zu den Sozialpartnern bei Drittfirmen zu welchen Konditionen eingekauft wurden.»