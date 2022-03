About Schmid «Gib’s endlich zu», sagte der Zahnarzt und bohrte tiefer Kolumnist Andreas W. Schmid schreibt über Erinnerungen und Erzählungen aus Zeiten, in denen Europa letztmals Krieg herrschte. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Ernst (nicht sein richtiger Name) erinnert sich an den zweiten Weltkrieg (Symbolbild). Ursula Markus

Ernst lebt unauffällig unter uns, in einer Wohnung in der Basler Innenstadt. Er ist über 90 Jahre alt und dankbar, dass er noch zu Hause wohnen kann. Mit richtigem Namen heisst er anders, aber mit dem möchte er nicht in der Zeitung erscheinen. Noch immer hat er grossen Respekt vor dem, was ihm während des Krieges widerfahren ist. Jahrzehntelang erzählte er niemandem davon, nicht mal seiner Frau, mit der er so lange zusammenlebte, bis sie schliesslich überraschend starb und eine Lücke hinterliess, die ihm seither schwer zu schaffen macht.

Noch kurz vor ihrem Tod hatten sie eine unvergessliche Reise unternommen und zusammen die Welt erobert, in der es sich damals so unbeschwert leben liess. Diese Unbeschwertheit ist uns heute in Zeiten der Epidemie und einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa abhandengekommen.

Ernst leidet. «Ich weiss noch, was Krieg bedeutet», sagt er. Es ist der häufigste Satz, den ich von Angehörigen seiner Generation bis jetzt gehört habe. Meine Verwandten väterlicherseits wuchsen als Auslandschweizer in einem Vorort von Berlin auf. Sie erzählten, wie sie als Kinder fast jede Nacht bei Fliegeralarm in den Keller mussten, schlaftrunken, frierend. Und dass ihr Haus verschont blieb. Die Familie meiner Mutter erlebte den Krieg in den Hügeln der Emilia-Romagna. Sie erinnert sich, wie sie gebangt hätten, dass der älteste Bruder, der als Einziger in den Krieg musste, nicht mehr zurückkehren würde.

Oder wie die Partisanen aus ihren Verstecken kamen, um nach Essen zu fragen. Doch trotz aller noch so berührenden Schilderungen bleibt das, was Krieg wirklich bedeutet, für uns, die wir ihn nie erlebt haben, jenseits des Vorstellbaren. «Es war unwirklich», sagte mir der Prattler Schwergewichtsboxer Arnold Gjergjaj einmal über den Krieg, den er im Kosovo erlebt hatte. «Krieg hatte doch immer irgendwo anders stattgefunden. Und nun war er hier, mitten unter uns.»

Ernst besuchte bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Basel die Schule. In derselben Strasse, wo er wohnte, hatten Nazis und ihre Sympathisanten eine ihrer Räumlichkeiten. Das war auch deshalb ungemütlich, weil die Eltern von Ernst immer wieder (nicht anerkannten) Kriegsflüchtlingen aus dem Ausland für ein paar Tage eine Bleibe boten – natürlich im Versteckten. Trotzdem kamen die Nazis ihnen auf die Schliche. Doch es fehlten die Beweise.

Eines Tages wurde Ernst zu einer zahnärztlichen Kontrolle aufgeboten. Er und seine Eltern dachten, dass das üblich sei. Auf dem Zahnarztstuhl wurde ihm allerdings schnell klar, dass es sich nicht um eine normale Behandlung handelte. Der Zahnarzt war ebenfalls ein Nazi-Sympathisant – «von denen gab es in Basel mehr, als man meinen würde», sagt Ernst.

Der Doktor begann ihn auszufragen, ob seine Eltern Flüchtlinge verstecken würden. Als Ernst antwortete, er wisse von nichts, bohrte ihm der Zahnarzt absichtlich in den Zahn. «Gib’s endlich zu», sagte der grausame Typ über ihm und bohrte tiefer. Irgendwann waren die Qualen unerträglich, Ernst gab tatsächlich alles zu. Erst jetzt hörte der Arzt mit seinem Folterwerkzeug auf.

Zu Hause erzählte Ernst seiner Mutter unter Tränen, was ihm widerfahren war. Sie sagte, das sei in Ordnung so. Gegen den Zahnarzt konnte sie nichts unternehmen, weil sie damit ihre Hilfsdienste gefährdet hätte. Die Eltern waren nun aber gewarnt, dass sie noch vorsichtiger agieren mussten.

«Ich habe das stets als Geheimnis bewahrt», sagt Ernst. Bis er – das Leben schreibt unglaubliche Geschichten – vor ein paar Jahren just im gleichen Raum auf dem Zahnarztstuhl sass. Plötzlich hatte er wieder die längst verdrängt geglaubten Bilder vor Augen. Ernst begann zu schreien und sprang aus dem Stuhl. Fluchtartig verliess er das Gebäude.

Lange wollte er – wie eingangs erwähnt – nicht darüber sprechen. Nun hat er es doch gemacht. Gut so. Seine Geschichte aus der Zeit, als in Europa Krieg herrschte, ist eine, die nicht vergessen gehen darf.