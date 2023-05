Abstellplätze Velochaos am Basler Bahnhof SBB: Kein Ende in Sicht Am Basler Bahnhof SBB sollen auf Gundeldinger Seite demnächst rund 180 neue Veloabstellplätze geschaffen werden. Das sind gute Nachrichten – und doch bloss ein Tropfen auf den heissen Stein. Das Gesamtkonzept für eine langfristige Lösung der mangelnden Abstellplätze am Bahnhof verzögert sich weiter.

Vor dem Elsässertor beim Basler Bahnhof SBB sind Hunderte Velos parkiert, darunter auch viele Leichen. Bild: Martin Toengi / BLZ

Rund um den Basler Bahnhof SBB herrscht ein Velochaos - und das seit Jahren. Die vorgesehenen Abstellplätze, etwa beim Elsässertor oder beim Südpark, sind hoffnungslos überfüllt, was immer wieder dazu führt, dass Fahrräder wild am nächsten Laternenpfahl, an Bäumen oder irgendwo im Quartier parkiert werden. Rund um den Bahnhof fehlen Hunderte Abstellplätze.

Zahl der Plätze wieder so hoch wie vor dem Start der Bauarbeiten

Auf Gundeldinger Seite hat sich die Situation für Velofahrende wegen der Baustelle für die neue Bahnhofpasserelle und dem damit verbundenen Wegfall von Abstellflächen zuletzt sogar noch verschlechtert. Doch immerhin dazu gibt es nun gute Nachrichten: Zwischen Mediamarkt und Südpark werden die SBB 182 Veloständer montieren. Die Basler Stadtgärtnerei hat dafür einen Grünstreifen freigegeben, wie die Gundeldinger Koordination in ihrem Newsletter mitteilt. Damit steigt die Anzahl Abstellplätze auf Gundeldinger Seite auf rund 700 - und damit ungefähr auf das Niveau vor Beginn der Bauarbeiten.

Tim Cuénod, Präsident der Gundeldinger Koordination und SP-Grossrat, freut sich über die Verbesserungen und hofft, dass diese zeitnah umgesetzt werden. Er stellt aber auch klar: «Das ist eine temporäre Massnahme wegen der SBB-Grossbaustelle. Nötig ist eine wesentlich höhere Anzahl zusätzlicher Veloabstellplätze.» Die Regierung hat bereits angekündigt, auf der Südseite des Bahnhofs mit Fertigstellung der neuen Passerelle bis 2025 mindestens 400 Abstellplätze zu schaffen. Dies sei «bereits konkret», heisst es in einer eben publizierten Antwort der Basler Regierung auf einen Vorstoss der ehemaligen Mitte-Grossrätin Beatrice Isler.

«Diese Pläne würde ich gerne endlich einmal sehen», kommentiert SP-Grossrat Cuénod. Diese zusätzlichen Abstellplätze seien seit langem angekündigt; mittlerweile dränge die Zeit. Gemeinsam mit den SBB ist der Kanton zudem daran, das seit 2012 bestehende Gesamtkonzept für die Veloabstellplätze rund um den Bahnhof SBB zu überarbeiten. In diesem Zusammenhang wird unter anderem geprüft, ob im Autoparking Bahnhof Süd auf Gundeldinger Seite auch Kapazitäten für Veloabstellplätze vorhanden sind.

Politiker fordern, dass der Kanton mehr Druck macht

Hier kommt es allerdings zu Verzögerungen: Laut dem jüngsten Bericht der Regierung kann das Konzept erst im ersten Halbjahr 2024 fertiggestellt werden - zwei Jahre später als geplant. Als Grund gibt die Regierung an, dass man die Veloabstellplätze nicht unabhängig vom Kapazitätsausbau der SBB am Bahnknoten Basel und den damit verbundenen Flächenansprüchen planen könne. Gefestigte Erkenntnisse hierzu würden erst Ende 2023 vorliegen.

Bei der ehemaligen Mitte-Grossrätin Isler stösst das auf Kritik: «Die Planung wird laufend nach hinten verschoben.» Gewiss könne der Kanton nicht losgelöst von den Planungen der SBB Veloabstellplätze bauen: «Mir scheint vorliegend aber, dass der Kanton bei diesem Thema zu wenig Druck macht und die SBB einfach gewähren lässt.»

Derselben Meinung ist SP-Grossrat Cuénod: «Ich wünsche mir mehr Dynamik.» Basel wolle eine Velostadt sein, doch beim Ausbau der entsprechenden Infrastruktur tue sich der Kanton immer wieder schwer. Cuénod bringt eine alte Idee nochmals aufs Tapet, wo rasch zusätzliche Abstellplätze geschaffen werden könnten: den Meret-Oppenheim-Platz. Der weiche Belag und der Untergrund verunmöglichen auf dem Platz schwere Installationen, hiess immer wieder. Laut Cuénod sollten Veloständer möglich sein, wenn auf dem Platz auch tonnenschwere Foodtrucks stehen.