Abstimmung Am Ebnetweg scheiden sich die Geister von Titterten Das Bergdorf befindet sich in einer Referendumsabstimmung über eine Erschliessungsstrasse. Mit welchen Folgen?

Der Ebnetweg (gelb) als Erschliessungsstrasse und Verbindungsstück zwischen Bielgasse (links) und Hauptstrasse (rechts). zvg/Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Mit dem neuen Ebnetweg soll in Titterten Bauland erschlossen werden. Dafür bewilligte die Gemeindeversammlung Ende März mit 55 Ja- gegen 13 Nein-Stimmen einen Kredit von 850’000 Franken. Nun muss am 25. September über das Projekt an der Urne entschieden werden, weil das Referendum mit 65 Unterschriften zu Stande gekommen ist.

Gemeinderat befürchtet Rückzonungen

Im Gebiet Ebnet ist noch keine Strasse vorhanden, auch fehlen Trinkwasser- und teils Abwasserleitungen. Das grösstenteils noch unbebaute Bauland wird landwirtschaftlich genutzt. Der Ebnetweg soll die Bielgasse mit der Hauptstrasse verbinden und auch für grosse Fahrzeuge passierbar sein. Dadurch könnten eine enge Passage in der Bielgasse und der für schwere Gefährte ungeeignete Höchiweg nach Arboldswil entlastet werden. Der Gemeinderat schreibt in seinen Abstimmungserläuterungen:

«Durch die Erstellung des Ebnetweges werden alle Parzellen im betroffenen Gebiet komplett erschlossen und sind dadurch für eine Rückzonung als ungeeignet zu bewerten.»

Damit sei das Baselbieter Amt für Raumplanung einverstanden, unter der Bedingung, dass der Ebnetweg erstellt werde. Das Amt habe in Aussicht gestellt, das notwendige Parzellierungsgesuch für den Ebnetweg wohlwollend zu bearbeiten. Andernfalls ist es möglich, dass drei Grundstücke zurückgezont werden müssen.

Keine konkreten Bauprojekte

Laut dem Referendumskomitee ist die Erschliessung des Ebnetweges schon mehrmals gescheitert. Für die drei Parzellen existierten derzeit keine konkreten Bauprojekte. Dies habe der Gemeinderat bestätigt.

«Für uns heisst das, der Gemeinderat spekuliert mit den Steuergeldern auf mögliche Bauprojekte und eventuelle Steuereinnahmen durch Zuzüger.»

Die Einwohnergemeinde Titterten würde das Vorhaben 113’000 Franken kosten, den Löwenanteil trügen die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke. Die Gegner der Er­schlies­sung finden, dass die Gemeinde das Geld besser in «nützliche Projekte», namentlich in die Wasserversorgung, investieren sollte.

Exekutive verlor letzte Referendumsabstimmung

Rita Luginbühl, Günther Schweizer und Judith Schweizer, die das Referendumskomitee anführen, machen in ihren Begründungen gegen das Vorhaben auch den Rückgang der Biodiversität geltend. «Immer mehr Grünflächen verschwinden und werden Opfer von Strassen und vom Bau neuer Immobilien.»

Die letzte Referendumsabstimmung in Titterten fand Ende September 2014 statt. Damals ging es um den Bau eines Schulpavillons für gut 650’000 Franken. Der Urnengang war ein Erfolg für die Gegner und eine Ohrfeige für die Exekutive.