Abstimmung Baselbiet wird «stärker und attraktiver» mit der Vermögenssteuerreform Die bürgerlichen Parteien rühren ihre Werbetrommel für die Abstimmung von Ende November.

Befürworter der Vermögenssteuerreform (von links): Silvio Fareri (Präsident Mitte), Dominik Straumann (SVP-Präsident), Ferdinand Pulver (Präsident FDP), Andreas Dürr (Chef FDP-Landratsfraktion) und Simon Oberbeck (Chef Landratsfraktion Mitte/GLP). Simon Tschopp (Liestal, 28. Oktober)

Weil die Vermögenssteuerreform I im Landrat das Vierfünftelmehr verpasst hat, wird das Baselbieter Stimmvolk am 27. November über die Änderung des Steuergesetzes an der Urne entscheiden. Gestern legten die Spitzen von FDP, SVP und Mitte ihre Argumente für ein Ja dar, nachdem die Gegenseite zehn Tage zuvor ihre Gründe für ein Nein präsentiert hatte. Andreas Dürr, Chef der FDP-Landratsfraktion, betont:

«Wir wollen uns dem Steuerwettbewerb stellen.»

Für Links-Grün sei dieser Wettbewerb hingegen «unfair und böse». Dürr spricht von einer «ausgewogenen und moderaten» Vermögenssteuerreform. «KMU und der Mittelstand müssen bei uns sein und sollen nicht nach Dornach oder ins benachbarte Aargau dislozieren, wo die Steuerlast tiefer ist», sagt Dürr.

Letzte Steuerreform für natürliche Personen erfolgte 2007

FDP-Präsident Ferdinand Pulver ist überzeugt, dass der Kanton Baselland durch diese Reform gestärkt wird und an Attraktivität gewinnt. Damit werde er wettbewerbsfähiger und könne sich im nationalen Ranking auf eine gute Position verbessern.

Die letzte Baselbieter Steuerreform für natürliche Personen datiert von 2007. Für Mitte-Präsident Silvio Fareri und Dominik Straumann, den Vorsitzenden der SVP, höchste Zeit, dass etwas getan wird. Fareri:

«Wir müssen den Anschluss an die Nachbarkantone schaffen. Wir wollen eine moderne Besteuerung und bessere Rahmenbedingungen.»

Von den insgesamt 177'000 Haushalten in Baselland bezahlt knapp ein Drittel Vermögenssteuern. 0,2 Prozent der steuerpflichtigen Personen bestreiten 36 Prozent der Vermögenssteuern (55 Millionen Franken). Die Reform soll auf Anfang 2023 in Kraft treten und ab dann jährlich rund 27 Millionen weniger in die Kasse des Kantons spülen. Zusätzlich wird dieser die Gemeinden mit 9,5 Millionen Franken entlasten. Alle Kommunen müssen mit Mindereinnahmen von 5,5 Millionen rechnen.

Simon Oberbeck, Fraktionspräsident von Mitte/GLP, blickt zurück auf die Diskussion im Landrat von Mitte September. Sie sei in einem typischen Rechts-links-Schema verlaufen. Er redet von einer «Neiddebatte» nach dem Motto: Reiche Leute seien schlechte Leute. Die drei bürgerlichen Parteien werben im Abstimmungskampf mit dem Slogan «JA, raus aus der Steuerhölle».