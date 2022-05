Steuersenkung Nach dem Ja zum Gegenvorschlag: Schwarzbuben-Gemeinden sehen den Kanton Solothurn in der Pflicht Das Solothurner Stimmvolk hat den Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» angenommen. Damit resultieren für die Gemeinden teils hohe Mindereinnahmen. Diese sollen nicht durch höhe Gemeindesteuern kompensiert werden.

In Dornach, wo dieses Plakat hing, wurde der Gegenvorschlag deutlich angenommen. Kenneth Nars

Die Stimmberechtigten im Schwarzbubenland möchten tiefere Einkommenssteuern. Kam der Gegenvorschlag zur Initiative «Jetz si mir draa» gesamtkantonal nur sehr knapp durch, war die Zustimmung im Dorneck-Thierstein deutlich: 18 von 23 Gemeinden hiessen den Gegenvorschlag am Sonntag an der Urne gut. Damit werden künftig im Kanton Solothurn tiefere Einkommen und Familien steuerlich entlastet.

Die Initiative selber, die eine starke Steuersenkung für alle Einkommen vorsah, wurde von neun Ortschaften, sieben davon im Thierstein, befürwortet. Im ganzen Kanton war dies nur noch in elf weiteren Gemeinden der Fall. Mit rund 58 Prozent lehnten die Solothurnerinnen und Solothurner die Initiative ab. Der Gegenvorschlag hingegen wurde mit 50,3 Prozent angenommen, was nun auch die Schwarzbuben-Gemeinden spüren werden, in denen die Zustimmung klar war. Bei sämtlichen Solothurner Ortschaften führt die Annahme des Gegenvorschlags zu Mindereinnahmen. Vielen Gemeinden im Schwarzbubenland fehlen so mehrere hunderttausend Franken pro Jahr.

Erhöhung der Gemeindesteuern wäre gegen Willen des Souveräns

In Rodersdorf reduzieren sich aufgrund des Gegenvorschlags die Steuereinnahmen um jährlich rund 150'000 Franken. Nun im Gegenzug einfach die Gemeindesteuern zu erhöhen, kommt für Gemeindepräsident Thomas Bürgi aber nicht in Frage. «Das wäre unredlich.» Seine Hoffnung, die Mindereinnahmen ausgleichen zu können, liege nun beim Kanton Solothurn.

«Der Regierungsrat hat in der Vergangenheit bereits Möglichkeiten angedeutet, die Ausfälle zu kompensieren. Wir werden deshalb beim Kanton vorstellig.»

Ähnlich sieht es der Beinwiler Gemeindepräsident Andreas Bringold. Die Gemeinde am Passwang ist nach Zullwil diejenige Ortschaft im Kanton Solothurn, die verhältnismässig am stärksten vom Ja zum Gegenvorschlag in Mitleidenschaft gezogen wird. Um rund 7,1 Prozent sinken die Steuereinnahmen ab kommendem Jahr.

«Das Stimmvolk hat sich sowohl in Beinwil als auch im gesamten Kanton für eine Steuersenkung ausgesprochen. Wenn wir jetzt die Gemeindesteuern erhöhen, widerspricht dies dem Willen des Souveräns», sagt Bringold. Gleichwohl betont er, dass im 280-Einwohner-Dorf durchaus Potenzial vorhanden wäre, die Gemeindesteuern zu erhöhen. «Vor einigen Jahren wurden sie gesenkt.» Eine Erhöhung werde aber kurzfristig kaum nötig, da man über ein grosses Eigenkapital verfüge.

Tiefere Steuern stärkten Wettbewerbsfähigkeit des Kantons

Als «zurzeit komfortabel» bezeichnet Daniel Baumann, Gemeindepräsident von Nuglar-St.Pantaleon, die Eigenkapitalsituation der Ortschaft am Dorneckberg.

«Wir werden wahrscheinlich ohne eine Erhöhung der Gemeindesteuern durchkommen.»

In den letzten acht Jahren sei die Rechnung der Gemeinde sieben Mal schwarz ausgefallen. «Wir können die Mindereinnahmen derzeit verkraften.» Grundsätzlich steht er der Annahme des Gegenvorschlags positiv gegenüber: «Eine Steuerentlastung der tieferen Einkommen und der Familien ist richtig.» Zudem werde dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Solothurn gestärkt.

Wie in Rodersdorf, Beinwil und Nuglar-St.Pantaleon ist auch in Dornach in den nächsten Jahren trotz der Mindereinnahmen des Gegenvorschlags keine Erhöhung der Gemeindesteuern zu erwarten. «Die rund 450’000 Franken, die nun pro Jahr fehlen, sind ein verkraftbarer Teil der gesamten Steuereinnahmen von rund 20 Millionen Franken – die Frage einer Erhöhung stellt sich eher unter dem generellen Gesichtspunkt des strukturellen Defizits», sagt der Dornacher Gemeindepräsident Daniel Urech.

Auch der Präsident der einwohnerstärksten Ortschaft im Schwarzbubenland hofft darauf, dass der Kanton Solothurn nun für die Gemeinden in die Bresche springt.

«Ich denke an eine Anpassung der Schülerpauschalen, die bereits in Aussicht gestellt wurde.»

Durch eine Erhöhung der Pauschale könnte ein Teil der Mindereinnahmen ausgeglichen werden. Urech: «Da wäre ich sehr dafür.»

Keine Solothurner Gemeinde werde in finanzielle Schwierigkeiten geraten

Daniel Urech deutet es an: Der Solothurner Regierungsrat hatte dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) verschiedene Abfederungsmassnahmen zugesichert, sollte dieser die Ja-Parole zum Gegenvorschlag fassen. Dazu gehörten unter anderem eine Anpassung der Schülerpauschale sowie eine zusätzliche Alimentierung des soziodemografischen und geografisch-topografischen Finanzausgleichstopfs. Letztlich sprach sich der VSEG jedoch gegen Initiative und Gegenvorschlag aus.

Dennoch werden sich die Gemeinden an die damals vorgebrachten Massnahmen erinnern. Und auch die beiden Sätze, die der Solothurner Finanzdirektor Peter Hodel an einem Abstimmungspodium in Solothurn ins Mikrofon sprach, geraten bestimmt nicht in Vergessenheit:

«Wir lassen die Gemeinden bei einer Annahme des Gegenvorschlags nicht im Stich. Es wird keine einzige Gemeinde geben, die deswegen finanzielle Probleme bekommen wird.»