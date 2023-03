Abstimmung Nach der Gemeindeversammlung auch noch an die Urne: Birsfelder Gemeinderat will politischen Werkzeugkasten erweitern Am 27. Januar entscheidet die Gemeinde darüber, ob sie ihrer Volksversammlung eine neue Kompetenz verleihen möchte. Das ist umstritten.

An der Gemeindeversammlung in Aesch im Juni 2022 nahmen von über 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ca. 75 teil. Bild: Tobias Gfeller / «Wochenblatt Birseck Dorneck»

Gemeindeversammlungen sind vieles - aber nicht gerade sexy. Wie bringt man mehr Menschen dazu, sie zu besuchen? Mit dieser Frage sehen sich Gemeinden schweizweit konfrontiert. Birsfelden ist eine davon.

Hier aber könnte die Gemeindeversammlung am 27. März ihre Kompetenzen erweitern - und dadurch vielleicht attraktiver werden? Entscheidet sich das Stimmvolk dafür die Gemeindeordnung anzupassen, bedeutet das Folgendes: Künftig könnte die Gemeindeversammlung beschliessen, statt vor Ort, an der Urne über ein Traktandum abzustimmen. Dazu müsste der Antrag auf eine Urnenabstimmung von mindestens einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten befürwortet werden.

Die Veränderung stösst auch auf Kritik

«Im Gemeinderat sind wir für diese Veränderung», sagt Christof Hiltmann (FDP), Gemeindepräsident von Birsfelden. In einer solchen Erweiterung der Möglichkeiten von Gemeindeversammlungen sehe er mehr Vor- als Nachteile.

Die Ausdehnung der Gemeindeversammlungs-Kompetenzen ist umstritten. In der Region konnten bereits Aesch, Arlesheim, Bottmingen, Frenkendorf und Füllinsdorf über eine solche Anpassung der Gemeindeordnung abstimmen.

In vier der fünf Fälle entschied sich die Stimmbevölkerung gegen den Ausbau der Kompetenzen der Gemeindeversammlung. Einige Gegenargumente tauchten hierbei immer wieder auf.

Höhere Kosten und Verlangsamung der Prozesse

So befürchteten einige Stimmbürgerinnen und -bürger der genannten Gemeinden, dass dadurch die Gemeindeversammlung geschwächt würde. Denn wenn mehr Geschäfte an der Urne landeten, sänke auch das ohnehin schon schwache Interesse an den Versammlung.

Bedenken äusserte man auch in Bezug auf die Kosten, die durch vermehrte Abstimmungen bei der Gemeinde entstünden und die kommunalen Finanzen unnötig belasten könnten.

Gesorgt wurde sich auch um die Effizienz: Politische Prozesse könnten durch die zusätzlichen Abstimmungen noch langsamer werden, hiess es vielerorts.

«Gewisse Prozesse werden dadurch sogar schneller», widerspricht Christof Hiltmann. Es könnten durch die Anpassung ohnehin nur Entscheide an die Urne verlegt werden, die dem fakultativen Referendum unterliegen.

Wenn heute ein Geschäft umstritten sei, so Hiltmann, müssten nach der Entscheidung von Gegnern erst Unterschriften für das Referendum gesammelt werden, bevor es an die Urne kommt. Mit der Änderung könnten künftig kontroverse Themen auch von Befürworterinnen und wesentlich unkomplizierter vors lokale Stimmvolk gebracht werden.

Dass das arg ins Geld gehen könnte, sieht Hiltmann nicht als Gefahr: Die Abstimmungen würden die Gemeinde zwischen 3000 bis 12’000 Franken kosten. Günstiger sei es, wenn zusätzlich kantonale oder nationale Entscheide anstehen.

In Arlesheim wurde die Möglichkeit noch nicht genutzt

Und was ist nun mit der Attraktivität der Gemeindeversammlung? Nimmt sie durch diese zusätzliche Option zu, oder ab?

«Bisher hat noch niemand die neue Möglichkeit genutzt», sagt Katrin Bartels, Leiterin der Gemeindeverwaltung von Arlesheim. Die Gemeinde hat im September 2021 die Option eingeführt, Geschäfte von der Gemeindeversammlung an die Urne zu delegieren.

Auch die Besucherzahlen der Arlesheimer Gemeindeversammlung haben sich laut Bartels dadurch nicht verändert.

Es scheint keine leichte Sache zu sein, die Anziehungskraft von Gemeindeversammlungen zu steigern. Der Trost: Unattraktiver werden sie offenbar auch nicht so schnell.