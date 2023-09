Abstimmung Orisbach-Gegner wollen mit klobigen Bildern abschrecken: «Es ist massiv, das Ding, das hier entstehen soll» Eine Liestaler Gruppe nimmt es gegen die von links bis rechts geeinten Parteien auf und will das Postgebäude und den Stadtpark Orisbach verhindern.

Mit Visualisierungen wie dieser wollen die Gegner des Postgebäudes die Liestaler Bevölkerung hinter sich bringen. Visualisierung: zvg

Aus allen erdenklichen Blickwinkeln hat die Gegnerschaft das geplante Postgebäude simuliert. Was die Gruppe liestal.orientiert mit den Visualisierungen vermitteln will, ist offenkundig: Die Bevölkerung habe sich bislang kein richtiges Bild vom geplanten Postneubau gemacht.

Ein Bau, der nach den Worten von Daniel Schwörer «eine städtebauliche Sünde» darstellen würde. «Es ist massiv, das Ding, das hier entstehen soll», sagte er am Dienstagvormittag in Liestal vor den Medien. Der FDP-Einwohnerrat war auf der politischen Bühne mit seiner Ablehnung der Orisbach-Pläne ein Einzelkämpfer geblieben. Mit der Gruppe liestal.orientiert hat er nun Verbündete gefunden.

Einer von ihnen ist der Liestaler Bauingenieur Kurt Bitterli, der inszenierend einen Gliedermassstab zerbricht und die ungleich langen Teile nebeneinander hält. Das neue Postgebäude werde drei Mal höher als der aktuelle Bau, sagt Bitterli und illustriert mit den zerbrochenen Stücken die Differenz. Die Gegnerschaft weiss, wie Abstimmungskampf geht.

Zu hoch für Liestal und nicht am richtigen Ort? Die Gegnerschaft des Orisbach-Quartierplans findet ja. Bild: zvg/Nighnurse

Die Bevölkerung sei viel zu wenig sensibilisiert worden, wie hoch das geplante Postgebäude sei, argumentieren sie. Vergebens forderte die Gegnerschaft den Stadtrat dazu auf, den Bau bereits im Zuge der Quartierplan-Debatte mit Profilstangen zu markieren. Liestals Exekutive antwortete abschlägig, weil die Rechtsgrundlage fehle und eine Ungleichheit gegenüber anderen Quartierplänen bestehe.

«Da besteht eine Lücke im Gesetz – erst im Baugesuchsverfahren zu profilieren, ist zu spät, weil die Gebäudemasse zu diesem Zeitpunkt festgelegt sind», sagt Schwörer. Der Nachbarkanton Solothurn habe das Problem erkannt und verlange bereits bei Quartierplänen Profile.

Stadtbekannter Architekt mit doppeltem Spiel

Mit im Boot ist bei den Gegnern auch Raoul Rosenmund. Pikant ist dies, weil der Liestaler Architekt im Wettbewerb zum Quartierplan Orisbach zu den Verlierern gehörte. Diese Niederlage könne er verschmerzen, ihm gehe es im Kampf gegen das vorliegende Projekt um das grössere Bild und die Entwicklungen des Kantonshauptortes. «Ich bin einer der wenigen, der die Abläufe der letzten Jahrzehnte kennt. Deshalb ist es richtig, wenn ich mich für Liestal einsetze», sagt Rosenmund.

Der neue Bahnhof Liestal wird urbaner. Nach Ansicht der politischen Gremien in Liestal soll sich das Postgebäude zwischen Altstadt und Bahnhof eingliedern. Visualisierung: zvg

Argumente hat der erfahrene Architekt und Städteplaner genug. «Wir sind sehr froh, dass er bei uns mitmacht und uns eine fachliche Grundlage gibt», sagt Schwörer. In den Augen des Liestaler Architekten droht das neue Postgebäude die Liestaler Altstadt räumlich zu erdrücken. Der Stadtrat habe sich von den Renditezielen der Post übertölpeln lassen. Rosenmund sagt: «Die Ausnutzung wurde enorm hoch gewichtet. Auch mit einem oder zwei Stockwerken weniger hätte die Post noch immer eine gute Rendite erzielt.»

Den kritischen Stimmen habe der Stadtrat in der politischen Debatte kaum Raum gegeben, so die Gegnerschaft. Rosenmund und Schwörer vertreten deshalb die Meinung, der Einwohnerrat habe sich keine unabhängige Meinung bilden können. «Wir hatten uns anerboten, an der Einwohnerratssitzung informieren zu dürfen, wurden aber nicht eingeladen», sagt Rosenmund.

Die fehlende Brücke ins Stedtli

Die Gruppe liestal.orientiert kritisiert nicht nur die Höhe des Postgebäudes, sie sieht im jetzigen Quartierplan auch eine verpasste Chance: Die bereits seit Jahren diskutierte Brücke, welche vom Bahnhof direkt ins Stedtli führen könnte, fehlt im Projekt. Nach Ansicht der Gruppe wäre eine solche ein entscheidendes Element gewesen, um den historischen Stadtkern im Alltag zu beleben. Die Wege durch die Allee und den dort vorgesehenen Stadtpark seien zu weit, um das Zentrum städtebaulich zusammenzufassen, so Rosenmund.

Mit klobigen Visualisierungen zieht die Gegnerschaft in den Abstimmungskampf und sie hat dabei nur ein Ziel: Mit einem doppelten Nein will sie den Konsens der politischen Gremien Liestals durchbrechen und die Orisbach-Projekte zurück auf Feld eins katapultieren. Im Grundsatz würden auch sie den Orisbach aus dem Boden holen und ein neues Postgebäude wollen, versichern die Gegner. Nur haben sie ein anderes Bild vor Augen, wie dieses gestaltet sein soll.