Abstimmungen Referenden in Böckten und Titterten waren erfolglos In Böckten entstehen 31 neue Wohnungen, und Titterten kann das Gebiet Ebnet mit einer neuen Strasse erschliessen. Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen haben den Schulratsvertrag für eine Kreisprimarschule an der Urne genehmigt.

Abstimmungserfolg für den Böckter Gemeinderat unter Präsident Elmar Gürtler (Bild). zvg

Die Überbauung im Gemsacker in Böckten mit 13 Gebäuden in unterschiedlichen Grössen mit 31 Wohneinheiten kann realisiert werden. In einer Referendumsabstimmung von gestern wurde der Gemeindeversammlungsbeschluss vom Juni klar bestätigt – mit 288 Ja- gegen 87 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 65,9 Prozent.

Ein erstes Referendum im Frühling 2020 hatte Erfolg. Diesmal setzten sich der Gemeinderat mit Präsident Elmar Gürtler an der Spitze sowie die Befürworterinnen und Befürworter des Projekts durch.

In Titterten erlitt das Referendum gegen das Projekt Erschliessung und Neuerstellung Ebnetweg Schiffbruch. Mit 131 gegen 84 Stimmen wurde der Entscheid der Gemeindeversammlung von Ende März bekräftigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 65 Prozent.

Deutliches Votum für die Kreisprimarschule Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen: Die drei Gemeinden haben den Kreisschulratsvertrag an der Urne klar angenommen; Rünenberg mit 297 Ja- gegen 31 Nein-Stimmen, Kilchberg (83:3) und Zeglingen (197:28). Nun müssen noch die notwendigen Änderungen in den Gemeindeordnungen sowohl von den Gemeindeversammlungen als auch an der Urne gutgeheissen werden.