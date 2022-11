Abstimmungskampf SVP greift Landratspräsidentin frontal an: Leserbriefe von Lucia Mikeler «werfen Usanz der letzten 30 Jahre über den Haufen» SVP-Fraktionschef Peter Riebli stürmte am Donnerstagmorgen wütend aus dem Saal. Er wirft der SP-Landratspräsidentin vor, sie hätte sich nicht in den Abstimmungskampf zur Vermögenssteuerreform einmischen dürfen.

Lucia Mikeler Knaack hat Leserbriefe gegen die Vermögenssteuerreform geschrieben. Darf eine Landratspräsidentin so Stellung beziehen? Peter Riebli findet nein. Nicole Nars-Zimmer

Immer wieder kochen die Emotionen im Landrat hoch. Doch was heute Donnerstagmorgen in Liestal geschah, dürfte eine neue Dimension sein: Es endete damit, dass SVP-Fraktionschef Peter Riebli die Hände verwerfend aus dem Saal stürmte - manche Beobachter sind überzeugt, er habe gar die Mittelfinger hochgehalten.

Was war geschehen? Riebli hatte eine offizielle Fraktionserklärung abgegeben. Dort hielt er fest, dass das Landratspräsidium gemäss §13 des Landratsgesetzes «den Landrat nach Aussen vertreten» müsse. Zudem gebe es neben dem geschriebenen auch ungeschriebene Gesetze, wie sich der höchste Baselbieter zu verhalten habe. Für Riebli heisst das: Man nimmt nicht zu tagespolitischen Aktivitäten Stellung. Er selbst habe sich bei seinem Präsidium 2019/20 stark zurückgehalten. Nun rief er in den Saal:

«Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass Lucia Mikeler aktiv am Abstimmungskampf teilnimmt. Wir sind entsetzt. Einige Statements hat sie sogar als Landratspräsidentin signiert. Das ist zutiefst verwerflich und wirft die Usanz der letzten 30 Jahre über den Haufen! Wir verurteilen das.»

Mindestens zwei Leserbriefe als Landratspräsidentin gezeichnet

Raunen im Saal. Mikeler war sichtlich schockiert. Als erste Reaktion sagte sie, dass sie nicht wisse, was genau Peter Riebli anspreche. Als Riebli seine Aussagen präzisieren wollte, klemmte sie ihn aber ab mit der formalistisch korrekten Begründung, dass bei einer Fraktionserklärung keine Diskussion stattfinde. Das war zu viel für den Buckter. Er stürmte wie eingangs beschrieben hinaus.

Im Foyer nahm er - noch sichtlich aufgewühlt - gegenüber der bz Stellung. «Lucia Mikeler hat mehrere Leserbriefe publiziert, bei denen sie gegen die Vermögenssteuerreform anschrieb, die am 27. November an die Urne kommt. Und sie hat diese Briefe teilweise als Landratspräsientin signiert. Das geht einfach nicht.» Die Vermögenssteuerreform sei schliesslich von einer Mehrheit des Landrats unterstützt worden.

Tatsächlich hat Mikeler am 10. November im Binninger Anzeiger sowie im Birsigtal-Bote einen Leserbrief platziert, in dem sie unmissverständlich für ein Nein zur Vermögenssteuerreform aufrief - und sie zeichnete neben ihrem Namen auch mit ihrer Funktion als Landratspräsidentin. Einen Tag zuvor erschien ein Leserbrief in der bz, der aber nur mit Lucia Mikeler Knaack, Bottmingen, unterschrieben wurde.

Der Vorfall löste im Landrat viele Diskussionen aus. FDP-Fraktionschef Andreas Dürr sagte zur bz, dass er mit Riebli eigentlich vereinbart hatte, dies alles an einer Sitzung der Geschäftsleitung des Landrats zu besprechen anstatt im Plenum. «Ich teile aber die Kritik am Verhalten Mikelers.»

Sogar Kritik der SP an Mikeler

Selbst die eigene Fraktion von Mikeler, die SP, stellt sich nicht vorbehaltlos hinter ihre Landratspräsidentin. Fraktionschef Roman Brunner verurteilt im Gespräch mit der bz zwar Rieblis Auftritt und seinen Abgang mit dem mutmasslichen Stinkefinger, doch er hält auch fest:

«Dass Lucia Mikeler Leserbriefe verschickt hat, die sie als Landratspräsidentin unterschrieben hat, ist unschön. Ich erwarte, dass sie ihre Ämter als Landratspräsidentin und als normale Landrätin auseinanderhalten kann.»

Brunner will nun das Gespräch zu Mikeler und Riebli suchen. Wirkliche Konsequenzen für die höchste Baselbieterin könne er sich aber nicht vorstellen.

Mikeler selbst möchte sich nach 12 Uhr zu den Vorwürfen äussern.

Update folgt...