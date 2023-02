«Strichcode» Sissacher Begegnungszone: Zweiter Versuch mit Einbahnregime Im «Strichcode» wird der Einbahnverkehr nun auch in umgekehrter Richtung getestet. Der Gemeinderat will weitere Erkenntnisse gewinnen, um später definitiv zu entscheiden.

Im Frühling findet hier der zweite Versuch mit Einbahnverkehr statt. Bild: Archiv bz

Ein Antrag auf verkehrsfreie Samstage im «Strichcode», der Begegnungszone von Sissach, war an der Gemeindeversammlung im Juni 2022 chancenlos. Dafür stiess der Vorschlag des Gemeinderats für einen 60-tägigen Versuch mit Einbahnverkehr auf positive Resonanz, auch vom Gewerbe. Die Testphase von West nach Ost dauerte von Anfang September bis Anfang Dezember; sie wurde wegen Baustellen um 32 Tage verlängert.

Nun liegt der Schlussbericht vor. Verkehrsplaner und Kanton empfehlen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse, dieses Einbahnregime umzusetzen und raten von Alternativvarianten ab. Vorgeschlagen wird, besser zu signalisieren und die bestehenden Parkplätze im «Strichcode» zu optimieren.

«Der Gemeinderat zieht ein positives Fazit»

Davon will der Gemeinderat aber vorerst noch nichts wissen und kündet einen weiteren Versuch an: Einbahnverkehr in Gegenrichtung. Er hat dies auf Anraten der Betriebskommission Begegnungszone beschlossen. Damit soll aufgrund dieser Auswirkungen später ein definitiver Entscheid gefällt werden.

«Der Gemeinderat zieht ein positives Fazit», meint Stephan Marti, das für Verkehr zuständige Mitglied der Sissacher Exekutive, zum abgeschlossenen Versuch. Dies werde auch auf breiter Linie so empfunden. «Mehrheitlich wird Einbahnverkehr gewünscht, doch soll die Richtungswahl überprüft werden», sagt er.

Deshalb kommt es im Frühjahr zu einer zweiten Testphase im Einbahnverkehr, jedoch von Ost nach West. Der zweimonatige Versuch wird erneut vom Verkehrsingenieur und Kanton begleitet. Der Umfang der Umfragen wird derzeit noch abgeklärt.

Direktbetroffene Anwohnende beklagen sich mehrheitlich

Wie im Schlussbericht festgehalten, zeigen Kundenumfragen von fünf Gewerbebetrieben und der Gemeinde, dass von rund 3900 Rückmeldungen deren 54 Prozent das Einbahnversuchsregime West-Ost als positiv und 29 Prozent als negativ werten. Bei einem Betrieb überwog der Negativanteil. Auf Umsatzzahlen und Kundenfrequenzen in Läden in der Begegnungszone hatte der Versuch «keinen signifikanten Einfluss».

Anders sieht es bei der Befragung von direktbetroffenen Anwohnenden aus: 58 Prozent der Antwortenden – darunter Gewerbetreibende – finden, dass sich die Gesamtverkehrssituation durch das Einbahnregime verschlechtert hat; 35 Prozent sind der Ansicht, der Verkehr habe sich «deutlich» beruhigt. Die Rücklaufquote betrug knapp 22 Prozent. Auf die Fahrzeiten der Linienbusse hatte der Versuch nur geringe Auswirkungen.

Verkehrsdaten wurden von Mitte November bis Anfang Dezember 2022 erhoben. Sie zeigen, dass in der Einbahnzone der Abendspitzenverkehr deutlich abgenommen hat. Die Verkehrsmenge auf der Bahnhofstrasse hingegen nahm – vor allem in westlicher Richtung – in ähnlicher Grössenordnung markant zu. Dies ist auf den Umlagerungseffekt zurückzuführen.