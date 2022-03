Abwasser Neuheit fürs Baselbiet: ARA Birsig entfernt ab 2024 Mikroverunreinigungen Mit drei Erweiterungen soll die Leimentaler Abwasserreinigungsanlage effizienter und sauberer werden. Strom und Abwärme wird sie auch noch produzieren. Einen Betriebsunterbruch darf es während der über zweijährigen Bauzeit nicht geben.

ARA Birsig, Therwil. zvg

Mikroverunreinigungen werden weltweit immer mehr zum Problem. Es handelt sich um Rückstände von Medikamenten, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Körperpflegeprodukten, Industriechemikalien und Pestiziden oder Insektiziden aus der Landwirtschaft. Bereits in kleinen Mengen können sie Lebewesen gefährden, wenn sie ins Abwasser gelangen.

Zuletzt vor 25 Jahren erneuert

Denn die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind bisher kaum dafür ausgerüstet, Mikroverunreinigungen zu eliminieren. Dabei kann man sie deutlich reduzieren – etwa indem man Abwasser mit Ozon behandelt. Eine solche Anlage wird jetzt in der ARA Birsig in Therwil eingebaut, als erste ARA im Baselbiet. Am Montag Vormittag war der Spatenstich für die umfassende Sanierung und Erweiterung der vor 25 Jahren zuletzt erneuerten Anlage.

Katja Jutzi, Generalsekretärin der kantonalen Bau- und Umweltschutzdirektion, sagte:

«Die erste Mikroreinigungsstufe im Kanton hat globale Auswirkungen.»

Denn sie führe zu einer Entlastung des Birsig, dadurch des Rheins und schliesslich der Nordsee. Die Sanierung der ARA umfasst neben der Ozonierung eine neue maschinelle Vorklärung des Wassers. Dieses wird in waschmaschinenähnlichen Trommeln durch 0,3 Millimeter feine Siebe geführt.

Strom und Wärme produziert

Diese zusätzliche Verarbeitungsstufe bringt zwei Vorteile: Einerseits wird die anschliessende biologische Reinigung entlastet, weil das Wasser gründlicher vorgereinigt dort hinfliesst. Andererseits fällt mehr Schlamm an, der für die dritte Neuerung genutzt wird, die die Sanierung bringt: die Faulungsanlage.

Dort wird der Klärschlamm zu Gas vergärt. Ein Teil der damit produzierten Energie geht in Form von Wärme in den Wärmeverbund Oberwil-Therwil. Die ebenfalls hergestellte Elektrizität verwendet die ARA Birsig selber, zusätzlich zu dem Strom, den die neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach herstellt. Unter dem Strich wird die erneuerte ARA Birsig energieeffizienter, obwohl die Herstellung des Ozons vor Ort zusätzliche Energie benötigt.

Bundesbeiträge entfallen

All diese Umbauten sind für die Mitarbeitenden keine einfache Angelegenheit, wie am Spatenstich mehrfach betont wurde. Denn vor allem die Einrichtung einer maschinellen Vorklärung habe Pioniercharakter, wie Patrick Lüthy, Betriebsleiter der ARA Birsig, erklärt. Und vor allem muss der Umbau unter laufendem Betrieb stattfinden. Lüthy wörtlich:

«In keiner Sekunde darf ungereinigtes Wasser in den Marchbach gelangen.»

In der ARA Birsig entsorgen sieben Gemeinden aus dem Baselbieter und Solothurner Leimental ihre Abwasser, jährlich 1,3 Millionen Kubikmeter. Von den insgesamt 21,5 Millionen Franken Umbaukosten übernehmen das Baselbiet 13,9, die Solothurner Gemeinden 4,2 und der Bund 3,4 Millionen Franken. Weil neu Mikroverunreinigungen eliminiert werden, entfallen jährliche Beiträge an den Bund in der Höhe von 230'000 Franken.

Vorgesehen ist, dass die Neuerungen in der ARA Birsig Ende 2024 in Betrieb genommen werden. Wegen Corona gab es keine Informationsveranstaltung für Anwohner. Es steht aber während der Bauzeit auf dem ARA-Areal ein Container mit Erklärungen zur Sanierung zur Verfügung.