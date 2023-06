Adel Nach verschlungenen Wegen: Marienbild ist wieder daheim in Burg Ein 300 Jahre altes Gemälde ist am Montag feierlich an die Kirchgemeinde Burg im Leimental übergeben worden. Es war ursprünglich dort entstanden, kam dann aber aus ungeklärten Gründen nach Arlesheim.

Sergio Wagner, Kirchgemeindepräsident Burg im Leimental (l.), und Stefan Zimmerli, Präsident der Stiftung Burg Reichenstein, am Montag bei der Übergabe des Bildes. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Heute kennt kaum noch jemand den Namen von Wessenberg. Doch im Mittelalter bis tief in die Neuzeit hinein herrschte die Familie vom Schloss in Burg im Leimental aus über einen Teil der Region. Eine Spur hat das Adelsgeschlecht hinterlassen: Im Jahre 1713 liess Franz Hartmann Ludwig von Wessenberg, Freiherr zu Ampringen, ein Bild malen, etwa einen Meter breit und anderthalb hoch.

Oben ist eine Jungfrau Maria mit Jesuskind und allerhand religiösen Gestalten abgebildet. Darunter sind, einem Abendmahl gleich, eine ganze Reihe von Mitgliedern der Familie von Wessenberg aufgereiht. Solche Bilder waren üblich, um Messen für das Seelenheil der Familie abzuhalten. Bereits 1628 hatten die Adligen ein ähnliches Bild erstellen lassen, das seither in der Schlosskirche in Burg hängt.

In zwei Inventaren nicht erwähnt

Dasjenige von 1713 hingegen hat einen abenteuerlichen, teilweise unbekannten Weg hinter sich. Das grösste Rätsel ist, wie es in die Burg Reichenstein oberhalb von Arlesheim kam – wann, ist unklar. 1933 wurde ein Inventar der Burg Reichenstein erstellt. Das Bild kam darin nirgends vor, und auch nicht in einer Neuauflage des Inventars 1974.

2004 fand auf der Burg in Arlesheim eine Tagung der Wessenberg-Akademie statt, eine Organisation mit Sitz in Österreich, die sich mit dem Leben des Adelsgeschlechts auseinandersetzt. Mitglieder wurden auf das Bild aufmerksam. Es hing in der Burg über einer Treppe – ein schlechter Ort für ein Gemälde: zu viel Temperaturschwankungen, zu windig.

Nicht nur deswegen war das Bild in einem schlechten Zustand. Mit Hilfe der Kantonalen Denkmalpflege liess die Stiftung, die den Besitz der Burg Reichenstein verwaltet, das Bild analysieren. Es stellte sich heraus, dass es mehrmals restauriert worden war, aber nach heutigen Massstäben nicht zufriedenstellend.

Fast zehn Jahre beim Restaurator vergessen

Fast zehn Jahre ging es bei einem Restaurator vergessen, bis die Stiftung 2018 doch eine erneute, diesmal sanfte Restaurierung beschloss. «Uns wurde klar, dass die Burg Reichenstein nicht der richtige Ort für das Marienbild ist», sagt Stiftungsratsmitglied und Historiker Stephan Schneider. «Es gehört in einen geistlichen Rahmen» –nämlich zurück in die Schlosskirche Burg im Leimental.

Und so nahm man Kontakt mit der dortigen Katholischen Kirchgemeinde auf. Diese erklärte sich bereit, 17000 Franken Restaurierungskosten zu übernehmen. Dafür übergibt ihr die Stiftung das Gemälde als Dauerleihgabe. Gestern fand in der Burg Reichenstein die feierliche Übergabe statt.

«Es war eine Detektivarbeit, hinter die Geheimnisse des Bildes zu kommen», sagt Schneider. Doch auch wenn nicht alle Rätsel gelöst sind: Das Bild hängt jetzt dort, wo es Franz Hartmann Ludwig von Wessenberg wohl hätte haben wollen.