Aesch Schüsse auf Kinder wegen Feuerwerk? Baselbieter Polizei nimmt Frau fest Am vergangenen Nationalfeiertag kam es in Aesch offenbar zu Schüssen. Die Polizei nahm die mutmassliche Schützin fest. Unklar ist aktuell, ob sie mit der Waffe auf Kinder gezielt hatte.

Die Polizei konnte die mutmassliche Aescher Schützin vor Ort festnehmen. Bild: Georgios Kefalas/ Keystone

Am 1. August wurden in Aesch Schüsse aus einer Waffe abgefeuert. Gemäss eines «Blick»-Lesers sei eine ältere Frau mit ihrem Hund spazieren gegangen, als sie an Kindern vorbeikam, die in der Nähe der Schrebergärten Ladycracker zündeten. Die Frau habe sich daran genervt, habe eine Waffe geholt und auf die Kinder geschossen, so der Leser.

Die Baselbieter Polizei schreibt auf Anfrage der bz: «Wir können bestätigen, dass es am Dienstagabend, 1. August 2023, in Aesch zu einer Schussabgabe gekommen ist». Die «mutmassliche Schützin» habe angehalten und vorläufig festgenommen werden können.

Warum der Fall erst spät bekannt wurde

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Baselland würden derzeit die genauen Hintergründe des Vorfalls ermitteln. «Im Zentrum der Ermittlungen steht auch die Frage, ob die Schussabgabe in die Richtung von Kindern erfolgt ist, welche Feuerwerk gezündet hatten», schreibt Mediensprecher Adrian Gaugler. Verletzt wurde niemand.

Da die Situation rasch unter Kontrolle war, keine Menschen Schaden nahmen und weil viele Unklarheiten bestehen sowie wegen den laufenden Ermittlungen, ging die Polizei nicht an die Öffentlichkeit und schrieb keine Mitteilung zum Vorfall. (bz)