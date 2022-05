Allschwil 125-Jahr-Jubiläum: Baufirma fordert Kreativität der Bevölkerung heraus Das Bauunternehmen Morath aus Allschwil sucht in der Bevölkerung Ideen, wie die Gemeinde lebenswerter gemacht werden könnte. Das nötige Geld zur Umsetzung stellt sie zur Verfügung. Nur realistisch müssen die Ideen sein.

In Allschwil sind Ideen für eine schönere Gemeinde gesucht. Nicole Nars-Zimmer

Es klingt wie ein Wunschkonzert: Die Firma Morath AG ruft die Allschwiler Bevölkerung dazu auf, Ideen einzugeben, was in Allschwil fehlt und wie man das Leben in der Gemeinde verbessern könnte.

Inhaltliche Einschränkungen, in welche Richtung die Ideen zielen könnten, gibt es nicht. Das Unternehmen, das im Baubereich tätig ist, erfüllt dann den überzeugendsten Wunsch, allenfalls auch die zwei oder drei besten. Dafür stellt Morath 62'500 Franken zur Verfügung, 125 mal 500 Franken – denn der Ideenwettbewerb ist eine Aktion zum 125sten Bestehen der Traditionsfirma.

Verwaltungsratspräsident Oliver Scheidegger erklärt:

«Wir wollten der Gemeinde, in der wir uns wohlfühlen, etwas zurückgeben.»

Man habe nicht einfach einen Brunnen spendieren wollen. «Stattdessen appellieren wir an die Kreativität der Bevölkerung. Die Ideen sollen aus der Gesellschaft kommen, nicht von uns.» Angesprochen sind neben Einzelpersonen Gruppen wie Firmen und Vereine.

Gemeinderat ist Gatekeeper

Den oder die Sieger aussuchen wird eine zwölfköpfige Jury, die möglicht breit Allschwil repräsentieren soll. Darin sitzen die Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli und ihr Gemeinderatskollege Andreas Bammatter – und das ist kein Zufall.

Denn die Vorschläge müssen realistisch umsetzbar sein. Schwierig wird es zum Beispiel, wenn der öffentliche Raum übermässig beansprucht wird oder wenn Folgekosten für die Gemeinde entstehen, die womöglich politisch abgesegnet werden müssten. Nüssli erklärt:

«Wenn wir einen Supervorschlag sehen, es aber Abklärungsbedarf gibt, besprechen wir ihn im Gemeinderat»

– und zwar vor dem Entscheid der Jury.

Einsendefrist ist der 20. August

Scheidegger ist bewusst: Die Umsetzung von Ideen aus der Bevölkerung kann heikel sein. Er erwartet deshalb, dass sich die Ideengeber ihre Vorschläge gut überlegen, insbesondere bezüglich der Realisierbarkeit. «Allenfalls braucht es unsere Unterstützung, damit ein Projekt umsetzbar ist.»

Erstmals lasse man sich von den Einsendungen überraschen:

«Ich bin guten Mutes, dass die Gemeinde genug Flexibilität an den Tag legt, damit wir eine schöne Idee umsetzen können.»

Wie er gehört hat, werden in Allschwil bereits Vorschläge ausgedacht. Ideen können bis zum 20. August eingereicht werden.