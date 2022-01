Allschwil Kanton widerspricht Gemeinde: Ehemalige Chemiemülldeponie hinterlässt keine Spuren Die Gemeinde Allschwil stellte letzten Sommer massive Grenzwertüberschreitungen im Umfeld der sanierten Chemiemülldeponie Roemisloch fest. Doch jetzt kommt der Kanton aufgrund eigener Messungen im Mülibach zum Schluss: Die Stoffe sind im Wasser nicht feststellbar.

Bei vorgängigen Messungen der Gemeinde Allschwil im Roemislochbach, der in den Mülibach fliesst, wurden Eisen- und Mangan-Ausfällungen gut sichtbar. Archivbild: Gemeinde Allschwil

12.06.2021

Das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) hat die Gemeinde Allschwil vergangenen Freitag über die Resultate der letzten Untersuchungen von 2021 des Mülibachs an zwei Probeentnahmestellen nahe der Grenze zu Frankreich informiert. Was der Kanton herausgefunden hat, lässt die eigenen Messungen der Gemeinden weiter oben am Bachlauf in einem anderen Licht erscheinen.

Wie einer Mitteilung vom Dienstagmorgen zu entnehmen ist, hat das AUE im Bachwasser insgesamt 69 «anthropogen eingebrachte» – also vom Menschen verursachte – Stoffe nachgewiesen. «Die analytisch nachgewiesenen Stoffe stammen überwiegend aus der Landwirtschaft und von Abwasser aus privaten Haushalten», präzisiert das Amt aber. «Daneben wurden erwartungsgemäss einzelne Stoffe nachgewiesen, die von der ehemaligen Deponie Roemisloch stammen können.»

Die frühere Chemiedeponie Roemisloch liegt rund 250 Meter von der französisch-schweizerischen Grenze entfernt. Sie wurde bis im Jahr 2012 saniert. Archivbild

31.10.2006

Und hier liegt der entscheidende Unterschied zu den Messungen der Gemeinde, denn das AUE hält fest: Alle Messungen würden die Anforderungswerte nicht überschreiten. Der Kanton betont, dass im Mülibach weder krebserzeugendes Benzidin noch 4-Aminodiphenylether nachgewiesen werden konnte.

Genau diese beiden Stoffe hatte die Gemeinde Allschwil mit eigenen Messungen im Sommer 2021 erstmalig im Bach gemessen, und zwar deutlich über den Schweizer Grenzwerten. Allerdings fanden die Messungen der Gemeinde einige hundert Meter bachaufwärts auf französischem Boden, unweit der Deponie im Roemislochbach statt. Dieser fliesst in den Mülibach.

Der Gemeinderat hatte daraus geschlossen, die ehemalige Deponie sei immer noch nicht richtig saniert. Die Nachfolgefirmen der damaligen Betreiber stellen sich auf den Standpunkt, die französischen Behörden hätten die bereits abgeschlossen Sanierung für korrekt befunden, auch Nachmessungen hätten zu keinerlei Beanstandungen geführt.

Daraufhin hatte der Kanton angekündigt, neben den routinemässig stattfindenden Analysen zusätzliche Untersuchungen durchzuführen, gezielt auf die von Allschwil gemessenen Stoffe.

Untersuchungen sollen mit der Gemeinde abgestimmt werden

Der Mülibach in Allschwil wird durch das AUE seit rund 20 Jahren routinemässig auf eine breite Palette von Stoffen wie Aniline, Pestizide, organische Verbindungen, Schwermetalle und geochemische Parameter untersucht. Insgesamt 173 verschiedene Stoffe konnten im Laufe der Jahre nachgewiesen werden. Nur bei einigen Pestiziden wurden in den vergangenen Jahren Überschreitungen von Anforderungswerten gemessen.

Das AUE will aber wachsam bleiben, wie es klarmacht. Es schreibt, es sei damit zu rechnen, dass noch über längere Zeit Stoffe aus dem Bereich der ehemaligen Chemiemülldeponie Roemisloch in die Umwelt austreten werden. «Das AUE wird den Mülibach deshalb in den nächsten Jahren weiterhin überwachen und bei Bedarf auch das Untersuchungsprogramm anpassen.» Das AUE und die Gemeinde Allschwil haben nach Angaben des Kantons vereinbart, die Analysenresultate auszutauschen und zukünftige Untersuchungen nach Möglichkeit aufeinander abzustimmen.