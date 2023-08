Allschwil «Maschine» und Treffpunkt für Talente: Spektakulärer Life-Science-Bau im Bachgraben eröffnet Im Gewerbegebiet an der französischen Grenze haben Herzog und de Meuron einen Bau erstellt, der den Ansprüchen von High-Tech-Unternehmen entspricht – sowohl in funktionaler als auch in ästhetischer Hinsicht.

Die Treppen sind das Highlight des Neubaus. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Man kann den neuen Main Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area im Allschwiler Bachgraben als reinen Funktionsbau sehen. Vor den Fassaden stechen die übergrossen Pfeiler in die Höhe. Sie tragen die Decken, sodass innen grosse, frei gestaltbare Flächen entstehen. Das ist ausgelegt für Life-Science-Unternehmen, die eine Kombination von Labors und Büros wünschen. Und die Laubengänge gegen den Innenhof sind sowohl Fluchtwege als auch Schattenspender. Energetisch ist alles auf Nachhaltigkeit ausgelegt.

«Wir haben eine Maschine hingestellt», sagte am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung Johannes Eisenhut, Geschäftsführer der Senn Development, die das Areal entwickelt hat. «Aber auch eine Maschine kann schön sein.» Denn man kann im grössten Bau des Gewerbegebiets Bachgraben auch das Kunstvolle erkennen. Da sind vor allem die Treppen, die sich in den vier Ecken des Innenhofs in Doppelhelixen hochwinden – andere Treppen gibt es im ganzen Gebäude nicht.

7 Bilder 7 Bilder Bild: Nicole Nars-Zimmer

Da ist auch der fussballfeldgrosse Innenhof, auf den alles ausgerichtet ist und der durchgehend begrünt ist. «Wir haben uns für die spannende Typologie eines Klosters entschieden», sagt Alexander Franz, assoziierter Architekt von Herzog und de Meuron, die den Bau entworfen haben – also gegen aussen eher abweisend, dafür innen umso belebter. Der an vielen Orten anzutreffende Kies ist eine Erinnerung daran, dass man sich im Flussbett des ehemaligen Ur-Rheins befindet.

Vor allem aber enthält der Bau ein soziales Element: Alles ist hier darauf eingerichtet, dass die verschiedenen eingemieteten Unternehmen sich untereinander austauschen, sei es in den Treppen, im Café, vor dem Food Truck oder unter dem Basketballkorb. Eisenhut spricht von einem «Talentpool», der sich hier etablieren soll.

Emotionen entscheiden über Standortwahl

Offensichtlich kommt diese Strategie gut an: Bereits sind 80 Prozent der 50’000 Quadratmeter belegt, insgesamt bietet der Bau Platz für 3000 Personen. «Natürlich ist die erste Frage bei den Unternehmen, was die Räume kosten», sagt Eisenhut. Doch wie attraktiv ein Bau sei, sei bereits wichtig und werde immer wichtiger, so seine Erfahrung. «Wenn man das hier sieht, wird man emotional berührt. Die Firmen können sich vorstellen, dass sie und ihre Mitarbeiter hier erfolgreich sein können. Das ist der entscheidende Punkt.»

Bereits plant Senn Development einen Schritt weiter: Unmittelbar neben dem Main Campus entsteht mit «Hortus» ein Bau, der ausser unter dem Boden keinerlei Beton enthalten wird, einzig Holz, Lehm und Glas.