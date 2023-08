Allschwil Neues Quartier an der Binningerstrasse: Beim Gewerbe und in der Bevölkerung fällt das Tram durch Das Ziegeleigebiet in Allschwil soll zu einem Mischgebiet für Wohnen und Arbeiten machen. Doch das ansässige Gewerbe sträubt sich. Die Verlängerung der Tramlinie wird in der Bevölkerung nicht verstanden.

Noch eine Vision: Das Tram in der Allschwiler Binningerstrasse. Montage: Nicole Nars-Zimmer

Lange wurden zur Binningerstrasse in Allschwil Ideen gewälzt und Pläne geschmiedet. Doch jetzt kommt die Phase der Entscheidungen. Kanton und Gemeinde müssen Politik und Bevölkerung von der Absicht überzeugen, ein ganzes Quartier zu verwandeln. Vor allem südlich der Binningerstrasse ist derzeit fast nur Gewerbe ansässig. In Zukunft soll man dort auch wohnen können.

Vorgesehen ist, dass neue Wohnbauten zwischen die teilweise historischen Gewerbebauten zu stehen kommen, auch Hochhäuser. Der öffentliche Raum soll verschönert werden, die Parkplätze unter den Boden verschwinden.

Zum Gesamtpaket gehört, dass das 8er-Tram von der Basler Neuweilerstrasse durch die Binningerstrasse verlängert wird. Wenden soll es – zumindest vorläufig – beim Schulhaus Gartenhof. Das Tram soll den erwarteten Zuwachs des Verkehrs auffangen, so die Überlegung. Dafür will der Kanton geschätzte 80 Millionen Franken ausgeben, nach Abzug der Beiträge von Allschwil, Basel-Stadt und Bund noch 35 Millionen, wie der Vorlage für den Planungskredit zu entnehmen ist, welche die Regierung am Dienstag vorgelegt hat.

Gewerbe hat Angst, verdrängt zu werden

Dieses geballte Vorhaben stösst jetzt aber auf Widerstand. Die grossen Gewerbetreibenden haben Gemeinde und Kanton zwar für sich gewonnen. Anders sieht es aber bei den kleinen aus, wie Roland Naef, Präsident von KMU Allschwil Schönenbuch, erklärt: «Sie haben Angst, vertrieben zu werden.» Der Automechaniker oder der Schreiner könnten weniger Fläche haben und insbesondere mehr Lärmvorschriften haben als bisher. «Die Erfahrung zeigt, dass Bewohner lautes Gewerbe nicht dulden.»

Roland Naef, Präsident von KMU Allschwil Schönenbuch. Bild: zvg

Von Grün im öffentlichen Raum habe das Gewerbe «rein gar nichts», so Naef. Und auch das Tram bringe kaum etwas. «Ich sehe einfach den Riesennutzen des Trams nicht, von dem immer geredet wird.» Er kritisiert vor allem, dass der 8er nicht einige hundert Meter bis zum 6er verlängert wird. Damit käme man vom Ortskern rasch zur Binningerstrasse und zum Bahnhof SBB.

Das Projekt nicht überladen

Das war auch der zentrale Kritikpunkt an einer Infoveranstaltung, die am Dienstag mehrere hundert Allschwilerinnen und Allschwiler anlockte. Als «halbbatzig» und «Quatsch» wurde es bezeichnet, dass das Tram beim Gartenhof kehren solle – ausgerechnet neben einem Schulhaus, wo Kinder gefährdet würden. Man solle «den 8er fertig denken», wurde gesagt, und ihn möglichst bis zum Bachgraben führen.

Filetstück wird als Erstes gebaut Der erste Quartierplan entlang der Binningerstrasse wird die Ziegelei Ost sein. Es handelt sich um das Filetstück, denn es reicht bis tief in die ehemalige Lehmgrube hinein. Zuhinterst, umgeben von Wald, ist ein öffentlicher Park vorgesehen, an der Strasse ein 80-Meter-Hochhaus. Dazwischen werden die historischen Gebäude der Ziegelei ausgehöhlt, aufgestockt und erweitert, zudem gibt es neue Wohnbauten. Die Fläche für Gewerbe soll mit rund 20’000 Quadratmetern gleich bleiben, allerdings ist ruhigeres Gewerbe erwünscht. Die derzeit ansässigen Firmen müssen das Areal 2025 aus Gründen der Gebäudeversicherung verlassen. Vorgesehen sind rund 50’000 Quadratmeter Wohnfläche für rund 600 Menschen, es soll ein möglichst durchmischtes Quartier entstehen. Das Tram sei nicht zwingend nötig, um Ziegelei Ost umzusetzen, betont die Investorin, die Bricks AG. Die Kommunikation hat der ehemalige Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels übernommen. Derzeit liegt für das Projekt ein Siegerprojekt eines Wettbewerbs vor. Der Quartierplan dürfte 2025 in den Einwohnerrat gelangen, erster Bezug ist im Idealfall 2030. (mec)

Daniel Schoop, stellvertretender Leiter öffentlicher Verkehr im kantonalen Tiefbauamt, hatte alle Mühe, zu erklären, dass eine Verlängerung zum 6er «theoretisch machbar» sei. Man dürfe aber nicht zu viel in das Projekt packen, «sonst erleiden wir Schiffbruch».

Ein Grundeigentümer drohte damit, im Falle von Enteignungen für den Trambau bis vors Bundesgericht zu ziehen, «dann seid ihr zwölf Jahre lang blockiert». Es war im Saal auch bereits die Rede von einem Referendum. «Dann zeigt es sich, dass wir hier eine Totgeburt haben», meinte eine Frau.

Vermutlich zwingend eine Volksabstimmung in Allschwil

Nicole Nüssli, Allschwiler Gemeindepräsidentin. Bild: Roland Schmid

Referendumsmöglichkeiten gibt es jedenfalls einige: auf Kantonsebene demnächst gegen das generelle Projekt und gegen den Projektierungskredit, später gegen den Baukredit; auf Gemeindeebene gegen die Zonenplanrevision und gegen die einzelnen Quartierpläne. Die Kostenbeteiligung Allschwils am Tram erfordert womöglich wegen ihrer Höhe zwingend eine Volksabstimmung.

«Wir wollen in den Dialog mit ihnen treten», erklärte Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli zu Beginn der Infoveranstaltung. Sie fügte aber auch an: «Es liegt noch ein langer Weg vor uns.»