Allschwil Politikerinnen und Politiker dürfen in Allschwil sitzen bleiben: Einwohnerrat lehnt Amtszeitbeschränkung ab Das Volk soll entscheiden, wann für eine Einwohnerrätin oder einen Gemeinderat Schluss ist. Das Ortsparlament versenkte einen Vorstoss deutlich und stellt Sesselklebern keine Hürden in den Weg.

Der Landrat kennt eine Amtszeitbeschränkung. Den Kolleginnen und Kollegen im Einwohnerrat Allschwil blüht dieses Verbot nicht. Michael Nittnaus

Die Einwohnerräte Etienne Winter und Mehmet Can (beide SP) forderten in einer Motion eine Amtszeitbeschränkung. Der Rat lehnte das Ansinnen deutlich ab. Alle Mitglieder in Gemeinderat und Gemeindeparlament wären nach vier Amtsperioden oder 16 Jahren nicht mehr wählbar gewesen. Vier Jahre später hätte der Name wieder auf den Wahlzetteln stehen dürfen.

Das Schweizer Milizsystem lebe von einem steten Austausch ihrer Volksvertreter, schrieben die beiden Motionäre in ihrem Vorstoss. Diese würden frischen Wind in die Gremien einbringen, Sesselkleberei bringe dagegen keine Vorteile.

Die Bäume und der Förster

Winter zeichnete in seinem Votum das Bild eines Waldes: «In dem werden alte Bäume gefällt, damit Licht einfällt und neu gepflanzt werden kann.» Der Revierförster komme und pflanze junge Bäume. Der Förster ist auch als Sinnbild für das Volk zu sehen. Doch vorher entscheiden die Bäume selber (sprich das Parlament und der Gemeinderat), ob sie gefällt werden dürfen oder nicht.

Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli (FDP) versuchte die Diskussion auf die nüchterne Sachebene zu holen und argumentierte: «So wird das aktive und das passive Wahlrecht eingeschränkt.» Nur der Kanton und die Gemeinde Binningen kennen eine Amtszeitbeschränkung. Zudem solle das Volk entscheiden und die Besten wählen. «Solange es den Einwohnerrat noch gibt», fügte sie an und spielte damit auf das diesjährige Fasnachtsmotto an. Weiter käme in der Privatwirtschaft niemandem die Idee, einen Mitarbeitenden nach 16 Jahren einfach zu entlassen.

Das Volk wird seinen Willen durchsetzen

«Man hat auch 16 Jahre Zeit, um einen Baum nachzuziehen», erwiderte Mitmotionär Mehmet Can. Darauf wurde die Debatte etwas gehässiger. Winter konterte die Aussagen der Gemeindepräsidentin: «Nach dem Dorfkönig (gemeint ist der soeben wiedergewählte Regierungsrat Anton Lauber) und der Kaiserin (Nüsslis lediger Name ist Kaiser) kommt dann vielleicht jemand, der den Einwohnerrat versteht.»

Claudia Sigel (Mitte) sprang Nüssli zur Seite: «Wir sollten das weiterhin dem Volk überlassen. Das Volk setzt seinen Willen durch.» Matthias Häuptli (GLP) erinnerte daran, dass nur wenige in den Räten seien, die es betreffen würde. «Es gab schon mehr als eine Partei, die die ganze Liste der Nachrückenden durchging und dann auch noch nachnominieren musste», erinnerte er und befürchtete, dass mit einer Beschränkung das Gegenteil erreicht würde.

«Ein junger Wald braucht die alten Bäume», mahnte Andreas Bärtsch (FDP) und ergänzte: «Eine Amtszeitbeschränkung steigert die Qualität nicht.» Somit entscheidet weiterhin das Volk, welche Bäume wann gefällt werden.