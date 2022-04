Allschwil Tempo 30 bremst Blaulichtorganisationen aus: Allschwil erwartet «fatale Folgen» In Allschwil soll künftig auf Gemeindestrassen Tempo 30 gelten. Das hätte Auswirkungen auf die Arbeit von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten, warnt der Gemeinderat. Sie müssten bei Blaulichtfahrten die Geschwindigkeit drosseln – sonst drohten Strafverfahren wegen Raserei.

Bei Tempo 30 darf die Polizei mit Blaulicht maximal 45 Kilometer pro Stunde fahren – bei Tempo 50 wären es 75 Kilometer pro Stunde. Keystone

Bald stehen Polizisten, Feuerwehrleute und Notfallsanitäterinnen vor einer ungemütlichen Entscheidung, wenn sie mit Blaulicht in Allschwil unterwegs sind. Entweder fahren sie langsamer als heute und kommen später am Unglücksort an. Oder sie treten wie bisher aufs Gaspedal – riskieren dann aber, wegen Rasens bestraft zu werden.

Das Szenario beschreibt der Allschwiler Gemeinderat in der Beantwortung eines Vorstosses aus dem Einwohnerrat. Ein Vertreter der SVP-Fraktion wollte unter anderem wissen, wie sich Tempo 30 auf Blaulichtorganisationen auswirkt. Die Einführung der Geschwindigkeitsreduktion auf Gemeindestrassen ist etappenweise ab dem kommenden Jahr vorgesehen.

Für Polizei gilt Faustregel: Höchstgeschwindigkeit mal 1,5

Laut Gemeinderat befolgt die Baselbieter Polizei bei «dringlichen Dienstfahrten» folgende Regelung: Erlaubt ist maximal das Anderthalbfache der signalisierten Höchstgeschwindigkeit.

Konkret würde Tempo 30 bedeuten, dass die Polizei bei Alarmfahrten in Allschwil künftig nicht schneller als 45 Kilometer pro Stunde unterwegs sein dürfte. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 hingegen, wie das heute der Fall ist, können die Fahrzeuge mit Blaulicht und Signalhorn auf bis zu 75 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Zeitverlust wird bei langen Fahrten zum Problem

Müssten die Fahrzeuge langsamer fahren, drohten «fatale Auswirkungen», wie der Gemeinderat schreibt, etwa bei Einsätzen, die in den Nachbarort Schönenbuch führten. Denn der mögliche Zeitverlust vergrössere sich, je weiter entfernt ein Ereignis vom Abfahrtsort der betreffenden Blaulichtorganisation liege.

Hinzu komme, dass auch Basel-Stadt auf zahlreichen Strassenabschnitten flächendeckend Tempo 30 plane. Rettungsdienste seien deshalb beunruhigt, der Zeitverlust könne sich stark aufsummieren. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt deckt auch die Agglomerationsgemeinden ab – darunter auch Allschwil und Schönenbuch.

Andernorts ist Tempo 30 auf Hauptstrassen vorgesehen

Das Ortsparlament beschloss im Jahr 2020 die Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen. Der Gemeinderat erarbeitet derzeit eine Vorlage. Das letzte Wort zum Geschäft hat wohl das Volk. Allschwil ist eine der wenigen Vorortsgemeinden, die auf den Gemeindestrassen in der Regel noch Tempo 50 kennt. In etlichen anderen Gemeinden gibt es derweil Bestrebungen, selbst auf Kantonsstrassen Tempo 30 einzuführen.

Der Allschwiler Gemeinderat schreibt in der Antwort auf den erwähnten Vorstoss weiter, dass die Lenkenden von Fahrzeugen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten keinen Freipass hätten, sondern ihre Geschwindigkeit stets den Umständen anzupassen hätten, auch bei «dringlichen Dienstfahrten».

Ein Jahr Gefängnis bedingt und Ausweisentzug

Trotzdem sei es «leider so», dass selbst bei Blaulichtfahrten Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 40 Kilometern pro Stunde in 30er-Zonen und von mehr als 50 Kilometern in 50er-Zonen als Raserdelikte klassiert würden. Das habe für die Betroffenen mindestens ein Jahr Gefängnis bedingt zur Folge, ebenso einen Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren inklusive Strafregistereintrag. Doch damit nicht genug:

«Zudem kann das benutzte Fahrzeug von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt werden.»

Der Gemeinderat erwartet also in Zukunft wegen Tempo 30 Zeitverluste in Ernstfällen. Dabei könnten gerade bei Bränden oder Verunfallten mit Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen Minuten und Sekunden über Leben und Tod entscheiden.

Im Ernstfall sollten sich Blaulichtorganisationen auf ihren Auftrag konzentrieren können, fordert der Gemeinderat, ohne sich der Gefahr aussetzen zu müssen, «im Rahmen der beruflichen Arbeit ein Raserdelikt mit einschneidenden Konsequenzen zu begehen.»