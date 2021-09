Allschwil Tropeninstitut: Der Neubau im Baselink-Areal ist fertig Am Freitag hat die Schlüsselübergabe für den Neubau des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (STPH) stattgefunden.

Der Neubau befindet sich im Baselink-Areal in Allschwil. Kenneth Nars

Der Neubau «Belo Horizonte» sei nach etwas mehr als zwei Jahren termingerecht fertiggestellt worden, schreibt das STPH in einer Medienmitteilung. Am Freitag hat die symbolische Schlüsselübergabe stattgefunden.

Bei der Schlüsselübergabe, v.l.n.r.: Marcel Tanner (Präsident, R. Geigy-Stiftung), Stefan Mörgeli (Projektleiter Neubau, STPH), Franz Küng (Projektleiter Itten + Brechbühl AG), Philipp Kunz und Renato Mösch (Architekten), Claudio Iannettone (Bauleiter Burckhardt + Partner), Andrea Schenker-Wicki (Rektorin, Universität Basel), Nicole Probst-Hensch (Präsidentin Baukommission, STPH), Jürg Utzinger (Direktor, Swiss TPH). Joachim Pelikan

Im Neubau, der sich im Baselink-Areal in Allschwil befindet, werden bald rund 700 Mitarbeitende aus 80 Nationen arbeiten. Die ersten Mitarbeitenden würden in wenigen Wochen einziehen. Bis Frühling 2022 soll der Umzug abgeschlossen sein, heisst es weiter. Am heutigen Standort an der Socinstrasse in Basel wird einzig das Reisemedizinische Zentrum in der Villa «Zur Föhre» verbleiben. Eingeweiht wird das neue Gebäude in Allschwil am 1. April 2022.