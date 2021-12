Allschwil/Neuwiller Deponie Roemisloch: Gespräche zwischen Allschwil und Chemiefirmen sind vertagt Ursprünglich wollten sich BASF, Novartis und Syngenta noch vor Weihnachten mit der Gemeinde Allschwil über die Deponie Roemisloch austauschen, die laut Allschwil Giftstoffe abgibt. Doch das Treffen fand nicht statt.

Deponie Roemisloch in Neuwiller (F): Wie dicht ist sie? Je nachdem, wer misst, lautet die Antwort anders. bz-Archiv

Das letzte Treffen verlief, diplomatisch ausgedrückt, nicht zufriedenstellend. «Eine einzige Enttäuschung» sei der Austausch gewesen, teilte Allschwil im vergangenen November mit. Die Gemeinde traf sich mit Vertretern von BASF, Novartis und Syngenta, um sich auf ein neues Vorgehen beim Thema Deponie Roemisloch in Neuwiller (F) zu einigen. Gut möglich, dass es den Chemiefirmen derzeit eher wenig danach ist, einen neuen Rüffel zu kassieren.

Ursprünglich hiess es, neue Gespräche fänden im Dezember statt. Doch wie Nachfragen der bz zeigen, kam es nicht dazu. Es sei nicht möglich gewesen, noch vor Weihnachten einen Termin zu finden, schreibt die Gemeinde Allschwil auf Anfrage.

Die Deponiestoffe landen in Allschwil und im Rhein

Das bestätigt die GI DRB, der Zusammenschluss der drei genannten Unternehmen (Groupement d’intérêts pour la sécurité des décharges de la Région Bâloise). Vorgesehen sei jetzt, sich im Januar zu treffen.

Allschwil prangert an, dass Giftstoffe aus der Deponie austreten und im weiteren Verlauf im Dorfbach landen. Das hätten eigene Messungen bestätigt, es seien 96 verschiedene unerwünschte Stoffe gefunden worden. Der Roemislochbach fliesst im Grenzort Neuwiller in den Mülibach, dieser wiederum heisst in Allschwil Dorfbach. Die GI DRB dementierte. Mittlerweile hat auch der Kanton Baselland Messungen angekündigt.