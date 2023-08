Alter und Gesundheit Nun hat auch die Versorgungsregion Oberbaselbiet ihre Anlaufstelle für ältere Personen Ab sofort können sich Einwohnerinnen und Einwohner von 15 Gemeinden zum Thema Alter an die zentrale Informations- und Beratungsstelle in Sissach wenden.

Eine betagte Person erhält Informationen und Beratung von einem Fachmann. Symbolbild: Guido Röösli

Die Versorgungsregion Oberbaselbiet öffnet am Freitag erstmals ihre neu geschaffene Informations- und Beratungsstelle für das Alter. Deren Domizil ist an der Hauptstrasse 115 in Sissach, wo früher die Bezirksschreiberei untergebracht war.

Die Fachstelle wird von der Pro Senectute beider Basel geführt, im Auftrag der Gemeinden der Versorgungsregion Oberbaselbiet. Sie informiert und berät Einwohnerinnen und Einwohner bei Fragen rund um das Thema Alter. Zu dieser Versorgungsregion zählen neben Sissach die Gemeinden Böckten, Diegten, Diepflingen, Eptingen, Gelterkinden, Itingen, Nusshof, Ormalingen, Tecknau, Tenniken, Thürnen, Wenslingen, Wittinsburg und Zunzgen.

Zehn Versorgungsregionen im Baselbiet

Die Anlaufstelle in Sissach ist jeweils am ersten Freitag des Monats geöffnet (9.30 bis 12 Uhr). Zusätzlich können Leute die Informations- und Beratungsstelle im Alters- und Pflegeheim Zum Eibach in Gelterkinden jeweils mittwochs (13.30 bis 16 Uhr) aufsuchen.

Über den Kanton Baselland verteilt bestehen zehn Versorgungsregionen: Laufental, Leimental, Allschwil-Binningen-Schönenbuch, Birsstadt, Rheintal, Liestal, Waldenburgertal Plus, Oberbaselbiet, Oberes Homburgertal und Farnsberg Plus. Sie entstanden aufgrund des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes, das auf Anfang 2018 in Kraft gesetzt worden war.

Spitex-Organisationen führen sieben Anlaufstellen

Das Gesetz schreibt unter anderem vor, dass die Gemeinden innerhalb der Versorgungsregion eine Informations- und Beratungsstelle betreiben oder eine Institution mit der Führung beauftragen müssen. Vorerst waren die einzelnen Kommunen Ansprechstellen für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Mit dem Oberbaselbiet verfügen nun sämtliche Versorgungsregionen über mindestens eine zentrale Informations- und Beratungsstelle, Rheintal betreibt sogar deren drei in Birsfelden, Muttenz und Pratteln. Insgesamt sieben Anlaufstellen werden von Spitex-Organisationen geführt.