Alternative Energie Basel will den Anschluss beim Wasserstoff schaffen Am trinationalen Wasserstoff-Forum schaut Basel zu den Nachbarn Deutschland und Frankreich hoch und fragt sich: Wie gelingt der Durchbruch des Energieträgers?

Die Trinationale Wasserstoff Initiative fand im Alten Kraftwerk statt. Nicole Nars-Zimmer

Möglichst schnell soll es gehen. Denn er wird vielerorts als neuer Hoffnungsträger in der Energieversorgung gepriesen. So auch am trinationalen Wasserstoff-Forum in Basel gestern Vormittag. Die Rednerinnen und Redner deckten das H2 mit Superlativen ein.

Dieser Energieträger, der künftig aus überschüssigem erneuerbarem Strom generiert werden soll. Claus Schmidt, Geschäftsführer der Industriellen Werke Basel, bezeichnete den Wasserstoff als «Multitalent» – und Schlüssel in der künftigen Energieversorgung. «Basel ist prädestiniert, in der Schweiz zum Zentrum des Wasserstoffs zu werden», sagte er und berief sich auf die direkte Anbindung über die Rheinhäfen und die in nächster Nähe geplanten Wasserstoff-Pipelines.

Die Basler Energieversorgerin glaubt denn auch an den Durchbruch von Wasserstoff. «In fünf bis zehn Jahren sind wir so weit, dass sich der Wasserstoffverbrauch skalieren wird», sagte Dirk Mulzer, Leiter der IWB-Unternehmensentwicklung. Deshalb würde die Einfuhr von Wasserstoff mit Schiffen nicht ausreichen, es brauche für eine stabile Wasserstoffzufuhr die Pipelines.

Die offenen Fragen kommen wenig zur Sprache

Wie gross die Hoffnungen in Wasserstoff sind, untermauerte das Forum mit diversen Gästen aus der Schweiz, aber vor allem auch aus Deutschland und Frankreich. Die Vertreter von Wirtschaftsbetrieben präsentierten ihre aktuellen Projekte und zeigten auf, wie der Wasserstoff oder daraus abgeleitete Stoffe mit ähnlicher Struktur – wie beispielsweise Ammoniak – in der Industrie (Prozesswärme), als Winterstromspeicher oder in der Mobilität als Ersatz fossiler Energieträger dienen könnten.

Jean-Marc Thévenaz, Geschäftsführer von Easyjet Schweiz, erzählte, wie der Platzhirsch des Basler Euro-Airports gemeinsam mit Rolls Royce einen Wasserstoff-Motor entwickele. Allerdings bleiben hier grosse Fragezeichen: Um genügend grosse Mengen an Wasserstoff tanken zu können, müsste der dieser stark komprimiert und gekühlt werden. Thévenaz stellte im prall gefüllten Saal des Alten Kraftwerks vor, wie dies gelingen könnte.

Skepsis beim Thema Transport und Lagerung

Im Publikum bestand gegenüber den Lobeshymnen auf den Energieträger Wasserstoff auch Skepsis. Der schwierige Transport und die Lagerung – auch aufgrund der sich verflüchtigenden Wasserstoff-Moleküle – werde zu wenig angesprochen, auch am Forum. Ausserdem hätten die meisten Projekte noch immer einen Pionierstatus, monierte ein Vertreter. Damit Wasserstoff überhaupt marktfähig ist, bleibt ein weiter Weg zu gehen.

«Wir brauchen Unmengen an grünem Strom, da sind wir noch meilenweit davon entfernt», sagte ein Vertreter einer Deutschen Handelskammer. Erst dadurch würde Wasserstoff auch preislich attraktiv. Wie Martin Dätwyler, Direktor der Handelskammer beider Basel, aufzeigte, ist das Interesse von Firmen am Wasserstoff vorhanden – konkret ist es aber in wenigen Fällen. Daher habe man den Wasserstoff-Zug nicht verschlafen, so Markus Bareit vom Bundesamt für Energie. Im Gegenteil: «Wir sind ausgeschlafen, um das anzugehen.»