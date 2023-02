Altlasten Deponie Roemisloch: Allschwil geht abermals in die Offensive und misst so hohe Schadstoffe wie nie zuvor Allschwil wählt in einer Medienmitteilung wie schon in vergangenen Jahren alarmierende Worte. Noch nie habe die Gemeinde in der Chemiemülldeponie so viele Schadstoffe in derart hoher Konzentration gemessen.

Allschwil weist bei eigenen Messungen bei der Deponie Roemisloch immer wieder Schadstoffe nach. Kanton und Chemie dementierten bislang. Benjamin Wieland

Allschwil lässt nicht locker: Die Baselbieter Gemeinde hat zum wiederholten Mal die chemischen Rückstände in der eigentlich schon sanierten Deponie Roemisloch untersuchen lassen. Diese habe eine Rekordbelastung an den Tag gebracht. «Insgesamt fand das beauftragte Labor in der Wasserprobe 157 meist hochgiftige Substanzen in einer Gesamtkonzentration von einem Milligramm pro Liter», schreibt die Gemeinde am Freitag in einer Mitteilung.

Auslöser der neuen Auswertung war eine Messung im Mai 2022. Damals fand Allschwil im Roemislochbach unterhalb der Chemiemülldeponie über 100 Nanogramm des krebserregenden Schadstoffs Benzidin. Die Gemeinde hatte im Frühjahr über wenige Monate hinweg eine steigende Konzentration ausgemacht.

Die Gemeinde Allschwil pocht deshalb erneut darauf, dass die Deponie Roemisloch, die in Neuwiller und damit auf französischem Boden liegt, noch immer ein Sanierungsfall sei – elf Jahre nach Abschluss der Sanierungsarbeiten. Die Chemiefirmen stellten sich derweil nach den Messungen der Gemeinde immer auf den Standpunkt, sie hätten die Deponie vollständig saniert, und zwar so, wie die zuständigen französischen Behörden es vorgeschrieben hätten.

Ein neuer krebserregender Schadstoff

Abgesehen von Benzidin sei nun auch die krebserregende Substanz 4-Aminobiphenyl nachgewiesen worden, so die Gemeinde. Die Konzentration liege über dem Schweizer Grenzwert. Die Gemeinde wiederholt in ihrem Schreiben ihre Forderung aus den letzten Mitteilungen: Insbesondere der Pharmakonzern Novartis solle die Gefahr für Mensch und Umwelt beseitigen und das kontaminierte Wasser unterhalb der Deponie auffangen und reinigen. Der Roemislochbach entwässert in den Mülibach, der durch Allschwil fliesst.

Mitte Januar präsentierte die Gemeinde dem Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie die neuen Resultate. Das AUE stellte bei seinen Wasseranalysen im Mülibach jeweils keine Kontaminierungen fest. Nun sei mit dem Kanton darüber diskutiert worden, wie sich die Probenahmen besser koordinieren liessen. Allschwil will die Wasseranalysen im Mülibach auf Niederschlagsphasen ausrichten und intensivieren.

Durchgeführt hatte die Sanierung die Groupement d'intérêts pour la sécurité des décharges de la Région bâloise (GI DRB). Träger sind BASF, Syngenta und Novartis als rechtliche Nachfolgefirmen jener Unternehmen, die in den 1950er- und 1960er-Jahren beim Roemisloch, rund 250 Meter von der Landesgrenze entfernt, Chemieabfälle entsorgt haben.