Analyse Baselbieter Regierungswahlen: Auf die zweite SP-Kandidatur kommt es an Vier von fünf Bisherigen habe ihre Teilnahme an den Baselbieter Regierungswahlen am 12. Februar 2023 bestätigt. Unabhängig von Thomas Webers Entscheid wird der 19. März zum vorentscheidenden Datum über die Struktur des Wahlkampfs.

So präsentiert sich die Baselbieter Regierung seit den Wahlen von 2019. Bis auf Thomas Weber (rechts) haben alle Bisherigen ihre Kandidaturen für 2023 bestätigt. Für den zu erwartenden linken Grossangriff im kommenden Frühjahr spielt aber Webers Entscheid gar keine so grosse Rolle. Georgios Kefalas

Richtig aus den Socken gehauen haben dürfte die Ankündigung von Kathrin Schweizer keinen. Das Gegenteil wäre die Überraschung gewesen, wenn die 52-jährige Baselbieter Sicherheitsdirektorin im kommenden Frühjahr nicht mehr zu den Regierungswahlen angetreten wäre.

Nach heftigen Gegenschlägen seitens der SVP hat die Muttenzer Sozialdemokratin in ihrer ersten Amtsperiode jüngst Auftrieb erhalten; auch wegen des Abstimmungssiegs beim kantonalen Integrationsprogramm im vergangenen November. Schweizers Ansage in der bz vom Mittwoch, eine zweite Amtszeit in der Sicherheitsdirektion anzustreben, ist daher bloss die Bestätigung dessen, wovon alle ausgegangen sind.

Die Grünen allein können es nicht ausrichten

Vom bisherigen Regierungsquintett fehlt jetzt nur noch die verbindliche Auskunft von Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber. Dass der 60-jährige SVP-Politiker aus Buus seinen Entscheid ausdrücklich erst nach seinem Präsidialjahr mitteilen will, werten viele als Zeichen von zunehmender Amtsmüdigkeit und starken Hinweis auf die im Sommer zu erwartende Verzichtserklärung.

Allerdings ist im Hinblick auf die Wahlstrategien der Parteien 2023 nur von zweitrangiger Bedeutung, ob die fünf bisher Regierenden nochmals antreten.

Nicht einmal die übermütige Ankündigung der Grünen von Ende vergangenen Jahres zum Angriff auf die bürgerliche Mehrheit mit einer Doppelkandidatur zu blasen, sorgte in den übrigen Parteivorständen für sonderliche Beunruhigung. Zu gering sind die Erfolgsaussichten eines grünen Doppel­tickets. Erst recht, wenn dieses, worauf momentan vieles hinweist, mit zwei Männern besetzt wäre, namentlich dem Bisherigen Isaac Reber und dem Prattler Gemeinderat Philipp Schoch.

Fünf freie Linien auf dem Wahlzettel machen den Unterschied aus

Einen echten Paradigmenwechsel bei den Regierungswahlen 2023 würde erst der Entscheid der SP darstellen, mit einer zweiten Kandidatur neben Sicherheitsdirektorin Schweizer anzutreten. Der von bürgerlicher Seite mit Unruhe erwartete Entscheid folgt am SP-Parteitag vom 19. März.

Grund für die Nervosität ist der Regierungswahlzettel mit den fünf freien Linien. Die gängige Maxime unter den Baselbieter Wahlkampfleitungen lautet, dass bürgerliche Wählerinnen und Wähler bevorzugt der Ordnung halber alle fünf Linien mit Namen auffüllen. Mitte- und gemässigte FDP-Wählerschichten schreiben oftmals sogar zwei bis drei Linke unter Verzicht des SVP-Namenszugs auf ihren Wahlzettel.

Linke Wählerinnen und Wähler dagegen schliessen viel strikter bürgerliche Kandidaturen aus und lassen Linien leer. Schweizers drittbestes Wahlresultat 2019 als alleinige SP-Kandidatin, weit vor den beiden SVP-Kandidaturen von Weber und Nationalrat Thomas de Courten, belegt die linke Mobilisierungskraft bis weit ins bürgerliche Lager.

Zwei zugkräftige SP-Namen und der bei vielen Bürgerlichen gesetzte Isaac Reber könnten deshalb in der Endabrechnung zum Verlust eines bürgerlichen Regierungssitzes führen. Dieser Gefahr müssen Mitte und Bürgerliche mit einer eigenen vierten, vorzugsweise gemässigten FDP-Kandidatur begegnen. Daher sprechen heute triftige Gründe für einen Entscheid zugunsten des SP-Doppeltickets, das der wählerstärksten Partei ohnehin gut ansteht; die SVP machte es 2019 vor.

Zweite Kandidatur als Sprungbrett bei Nachwahlen

Zum einen bringt dieses das bürgerliche Lager unter Zugzwang. Gerade nach einer Absage von Thomas Weber müsste die SVP wohl auf noch wenig profilierte und bekannte Kandidaten vom Schlage eines Reto Tschudin, Florian Spiegel oder des als Muttenzer Gemeinderat abgewählten Kantonalpräsidenten Dominik Straumann zurückgreifen.

Genüsslich könnte sich die SP zurücklehnen, wenn FDP und SVP um ein Wahlbündnis und die vierte Kandidatur streiten. Zum anderen könnte selbst bei einer Nichtwahl ein zweiter SP-Regierungskandidat sich für künftige Ersatzwahlen oder die Nationalratswahlen im Herbst 2023 in Position bringen. Peter Schmid nutzte genau dieses Sprungbrett, bevor er in die Regierung gewählt wurde.

Einen Nachteil stellt lediglich der frühe Nominationstermin dar: Kommt die zweite SP-Kandidatur tatsächlich, bliebe der SVP-Parteileitung genügend Zeit, sofern nötig, den populären Thomas Weber doch noch zu einer dritten Amtszeit zu überreden. Der drohende Verlust der bürgerlichen Mehrheit in der Regierung wäre da ein schlagendes Argument.