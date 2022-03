Analyse Birsfelder Zentrumsabstimmung: Den wertvollen Kompromiss nicht aufs Spiel setzen Nach einem halben Jahrhundert Diskussionen, Planungen und Rückschlägen stimmt Birsfelden am Sonntag über die Umgestaltung des Zentrums ab. Die Vorlage ist so ausgeglichen, dass es nach einem Nein nicht zu einem besseren Anlauf käme. Michel Ecklin Drucken Teilen

Weniger, dafür wertvolleres Grün: Das ist eines der Ziele der Zentrumsüberbauung. Kenneth Nars

Selten war eine Vorlage so ausgewogen wie die Zentrumsüberbauung, über die die Birsfelder Stimmberechtigten am Wochenende abstimmen. Das neue Quartier mitten im Ortskern soll dicht werden, das macht vielen Angst. Doch dafür wird es aufeinander abgestimmte Plätze und Gassen geben. Rein rechnerisch fällt Grünfläche weg – dafür wird die verbleibende Fläche ökologisch wertvoller.

Klar werden die Wohnungen gute Steuerzahler ins Zentrum locken. Gleichzeitig überlässt man grosse Bauflächen Genossenschaften, die keine Millionäre anziehen werden. Die Gemeinde wird selber Flächen nutzen, gibt aber auch welche an private und vor allem gemeinnützige Bauträger ab. Diese dürfen ihre kreativen Ideen umsetzen, aber die Gemeinde macht ihnen auch unzählige Auflagen zu Gunsten der Allgemeinheit.

Maximalforderungen wurden nicht berücksichtigt

Es ist ein neuer Pausenplatz vorgesehen, dafür wird es für die Schule andernorts eng. Es wird mehr Verkehr geben, dafür verschwinden alle Parkplätze unter den Boden. Manche Teile der Überbauung werden kommerziell genutzt, dafür gibt’s Spielplätze, zudem Platz für Veranstaltungen.

Das sind alles Kompromisse, als Ergebnis von jahrelangen Erwägungen, Abschätzungen und Entscheiden. Maximalforderungen konnte und wollte man nicht berücksichtigen. Kein Wunder, bietet das Vorhaben jetzt im Abstimmungskampf massive Angriffsflächen für einzelne Kritiker: zu viel Beton, zu wenig Bäume, zu viele Menschen, zu wenig heimatlich. Jeder findet etwas, was ihm nicht passt.

Und man vergisst bei aller Einzelkritik, das Ganze im Überblick zu behalten: Dass hier an sensibler Lage ein Riesenprojekt ausgehandelt worden ist, unter Berücksichtigung einer maximalen Anzahl von Interessen und nach jahrzehntelangen Diskussionen und Rückschlägen. Dass Birsfelden dies, nach zähem Hin und Her, zu Stande gebracht hat, ist vor allem eins: eine bewundernswerte Leistung – erst recht, wenn man weiss, dass die Gemeinde noch vor wenigen Jahren lächerlich verkracht war.

Ansprüche blieben unverändert

Um zu erkennen, was das wert ist, sollte man sich verdeutlichen, was ein Scheitern an der Urne bedeuten würde. Manche Gegner stellen sich vor, man könne nach einem Nein einfach das jetzige Projekt nehmen und mehr Grün und weniger Dichte einbauen. Doch das würde städtebaulich, funktional, sozial und nicht zuletzt finanziell nicht aufgehen.

Gleichzeitig wären die Ansprüche, die die Menschen in Birsfelden an ihr neues Zentrum stellen, immer noch die gleichen: Mehr moderner Wohnraum, möglichst bezahlbar; neue Einwohner und damit gute Steuerzahler; ein Zentrum mit Identität, wo man sich daheim fühlt; und dabei soll auch die Ökologie nicht zu kurz kommen.

Nicht weniger Kritiker als heute

Man könnte versuchen, all diese Wünsche in einem neuen Projekt erneut in ein Gleichgewicht zu bringen. Doch würde dies (noch) besser gelingen als bisher? Es gibt keinen Anlass, das anzunehmen. Mehr Mitwirkung, noch mehr Player einbeziehen, noch fundierter Bedürfnisse abwägen, als es jetzt der Fall war, das ist kaum denkbar. Es gäbe am Schluss mindestens so viele Kritiker wie heute. Und ein zündender Ansatz für eine komplett andere Stossrichtung ist auch nicht in Sicht.

Es gibt also nach einem Nein am Sonntag wenig Aussicht darauf, dass Birsfelden auf absehbare Zeit eine bessere Zentrumsplanung in Angriff nimmt. Und deshalb jetzt keinen Grund, das Erreichte leichtsinnig zu Fall zu bringen.