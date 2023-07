Analyse Schweizweit neu auf dem 10. Rang: Baselland legt an Attraktivität für Firmen zu Gemäss einer Studie der Credit Suisse konnte das Baselbiet seine Standortattraktivität für Unternehmen steigern. Basel-Stadt liegt im schweizweiten Ranking aller Kantone weiterhin auf Platz zwei.

Ricola in Laufen und Bachem in Bubendorf. Beide Firmen sind international tätig, aber haben ihren Hauptsitz im Baselbiet. Bilder: Christian Beutler/Bachem Holding AG

Der Kanton Baselland ist für Unternehmen attraktiver geworden. Zu diesem Schluss kommt die Credit Suisse in ihrer jährlich publizierten Analyse zur Standortqualität der Kantone und Regionen. Wie die Bank mitteilt, konnte das Baselbiet einen Platz gut machen und befindet sich im Jahr 2023 auf dem zehnten Rang aller 26 Kantone.

«Der Kanton Basel-Landschaft verbessert sich dieses Jahr am stärksten und bindet den Kanton Thurgau auf Rang 11 zurück. Dies insbesondere dank einer Steuersenkung für juristische sowie natürliche Personen», schreibt die Credit Suisse in ihrer Mitteilung. Bei den natürlichen Personen habe in der Schweiz einzig das Baselbiet die Steuern merklich reduziert. Auch sei dort die Reduktion bei den Unternehmenssteuern landesweit am stärksten ausgefallen.

Basel-Stadt liegt weit vorne, Solothurn im Mittelfeld

Basel-Stadt liegt im Ranking hinter Zug weiterhin auf dem zweiten Rang. «Beide Kantone weisen eine sehr vorteilhafte Kombination von Attraktivitätsfaktoren auf», teilt die Credit Suisse mit. Solothurn klassiert sich unverändert auf Platz 14 und befindet sich damit im Mittelfeld. Auf Zug und Basel-Stadt folgen Zürich, Genf und Nidwalden. Auf den letzten Rängen liegen Tessin, Graubünden und Wallis. Schlusslicht, und damit gemäss der Credit Suisse für Firmen unattraktivster Kanton der Schweiz, ist Jura.

Die Credit Suisse erstellt die Analyse zur Standortqualität der Kantone und Regionen seit dem Jahr 1997. Einen Einfluss auf den Standortqualitätsindikator eines Gebietes hat neben der Steuerbelastung von natürlichen und juristischen Personen auch die Verfügbarkeit von Hochqualifizierten und Fachkräften. Zudem spielt auch die Erreichbarkeit der Bevölkerung, der Beschäftigten und von Flughäfen eine Rolle.