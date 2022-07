Analyse Sennenhemd statt Blaumann: Das «Eidgenössische» in Pratteln ist eine verpasste Chance In Pratteln entsteht derzeit auf der grünen Wiese eine kleine Alpenschweiz, in der bald das Schwingfest stattfindet. Mit der Prattler Realität hat das wenig zu tun – leider. Michel Ecklin Drucken Teilen

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest vor drei Jahren in Zug gab es eine Kuh zu gewinnen – in Pratteln bald auch. Alexandra Wey/Keystone

Wer in diesen Tagen am Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) in Pratteln vorbeifährt, kommt ins Staunen: Auf einer gewöhnlichen Wiese entsteht ein Fest für mehrere hunderttausend Menschen. Diese werden sich in wenigen Wochen drei Tage lang in einer temporären Alpenschweiz vergnügen, die man für sie bereitgestellt hat.

Dass sie sich zwischen einer Trabantensiedlung und einem Container-Terminal befinden, wird die Allerwenigsten kümmern. Die Veranstalter bieten ihnen schliesslich die bekannte bäuerliche Schwingwelt – und es gibt keine Zweifel: Das «Eidgenössische» wird ein Erfolg.

Das Esaf im Baselbiet ist aber auch eine verpasste Chance. Pratteln ist keine Postkarten-Schweiz, dafür einer der spannendsten Orte der Region, wenn nicht des ganzen Landes. Hier prallen unterschiedlichste Lebenswelten aufeinander. Da ist der noch erhaltene Dorfkern, dort die Schlote der Industrie, dazwischen neue Wolkenkratzer. Es gibt Winzer, gleichzeitig ist die Luft wegen der Fachmärkte so schlecht wie fast nirgends.

Wandel war schmerzvoll

Es gibt traditionelle Dorfvereine, auch die vielen Menschen aus der ganzen Welt pflegen Traditionen, es gibt Vereinsamung wie in Städten und aufmüpfige Secondos, einen stolzen Schwingklub, einen Villenhügel, Häuser mit Modelleisenbahnen davor, dreckige Chemie und den sozialen Brennpunkt Längi. Man profitiert vom nahen Basel, zeigt sich aber auch gerne selbstständig.

Pratteln hat einige Krisen durchlebt, etwa vom Bauerndorf zum blühenden Industriestandort, der den Schweizer Wohlstand mitbestimmte. Nach dem Krieg kam der Niedergang, bis man sich jüngst aus eigener Kraft hochkämpfte. Das ging alles nicht ohne Schmerzen. Noch heute ist der Konflikt zwischen Wandel und Bewahren omnipräsent.

Um das Vokabular der SVP zu verwenden: Hier ist der Kampf zwischen Stadt und Land noch in vollem Gang. Trotz all dieser Gegensätze findet man immer einen Weg, friedlich miteinander, vielleicht auch nebeneinander, zu leben. Deshalb kann man sagen: Pratteln ist so schweizerisch wie kaum ein Ort im Land.

Plakate statt der Schallschutzwand

Doch von dieser Art Schweiz soll man am Schwingfest möglichst wenig mitkriegen. Präsentiert wird ein rückwärtsgewandtes Schweizbild, mit Kühen, Alphorn und künstlicher Swissness. Die Organisatoren geben sich jede Mühe, Pratteln einseitig zu zeigen. In den Werbevideos ist die Gemeinde eine heile Welt in grüner Landschaft.

Den Gästen ist zwischen Bahnhof und Festgelände nicht mal eine Schallschutzwand zuzumuten, weshalb man jetzt Plakate davor stellt. Ständig redet das OK von «Werten», die der Schwingsport vermittle – mit der Büezertradition oder der Migrationsgeschichte Prattelns macht es keine Verbindung, dafür mit einer imaginären Bauernwelt.

Auf dem Esaf-Logo ist ein Eichenblatt, nicht etwa eine Silhouette mit Fabrikschloten. Das Sennenhemd ist omnipräsent – zu Pratteln würde der Blaumann besser passen. Bezeichnend ist: Im Vorfeld lud das Esaf die Medien ein, nicht nach Pratteln, sondern auf die Jurahöhen, zwischen Kühen und Wäldern. So wünscht sich Baselland Tourismus den Kanton, mit der Prattler Realität hat das wenig zu tun.

24 Männer und zwei Frauen im OK

Die Gemeinde Pratteln versucht, mit «Tracht lacht. Brauchtum verbindet» einen multikulturellen Kontrapunkt zu setzen, doch das ist ein Feigenblatt, das die einseitige Ausrichtung des Esaf kaum verdeckt. Dabei müsste Schwingen nicht zwingend einer rückwärtsgewandten Schweiz verpflichtet sein. Schliesslich lebt ein Grossteil der Menschen in diesem Land in Agglomerationen wie Pratteln – also auch die Esaf-Besucherinnen und -Besucher.

Mit dem Fest im Baselbiet hätte sich die Schwingwelt öffnen können gegenüber neuen Bevölkerungsgruppen, hätte den Spagat zwischen Stadt-Land-Graben machen, der Restschweiz zeigen können: Unser Land ist offen, vielfältig, traditionell, widersprüchlich, manchmal auch dreckig oder stur – kurzum: so wie Pratteln.

Offensichtlich hatten die 24 Männer und zwei Frauen im OK aber keine Lust, das Schwingen neu zu erfinden. Sie sind den einfacheren Weg gegangen und liefern dasselbe wie an früheren «Eidgenössischen». Das Esaf 2022 in Pratteln wird solide sein, aber ohne grosse Überraschung und ohne den Anspruch, das Land weiterzubringen. Schade.