Analyse Viel Gmögigkeit und öffentliche Sitzungen: Von Solothurn könnte sich Baselland eine Scheibe abschneiden Im Kanton Solothurn läuft es in vielen Bereichen eine Spur unkomplizierter und volksnaher ab. Dem offiziellen Baselbiet würde manchmal ein wenig mehr Lockerheit auch gut zu Gesicht stehen.

Die Solothurner Regierung hält ihre Sitzungen im Rathaus in Solothurn ab. Sie sind, im Vergleich zu anderen Kantonen, öffentlich. Bild: Bruno Kissling

Der Saal der Schulanlage in Büsserach ist bis zum letzten Platz gefüllt. Mittendrin bei der Verleihung der Solothurner Sportpreise an einem Montagabend im Schwarzbubenland: alle fünf Regierungsräte des Kantons Solothurn. Der Gesamtregierungsrat sitzt da, als Sportlerinnen und Sportler aus allen Ecken des Kantons geehrt werden.

Wer aus dem Publikum dies möchte, kann das Gespräch mit den Regierungsräten suchen und ihnen Sorgen und Wünsche mit nach Solothurn geben. Es ist keine Seltenheit, dass sich mehrere Mitglieder, manchmal sogar die ganze Solothurner Regierung, bei derartigen Anlässen sehen lassen. Blickt man über die Kantonsgrenze ins Baselbiet und noch ein wenig weiter nach Basel-Stadt, lässt sich dies durchaus auch feststellen. In der Summe zeigen sich die Regierungsmitglieder des Kantons Solothurns jedoch volksnäher als ihre Amtskollegen in beiden Basel.

Solothurn hängt die Gemeindeautonomie hoch

Solothurn und sein Nachbarkanton Baselland sind in vielen Punkten vergleichbar: Die Kantone haben beide knapp 300’000 Einwohnende, und das Baselbiet ist ähnlich weit verzweigt wie Solothurn. Im Kanton Solothurn dauert eine Autofahrt von Rodersdorf nach Messen rund 75 Minuten. Von Roggenburg bis nach Anwil ist man jedoch auch eine Stunde unterwegs. Im Solothurnischen teilt die Jurakette den Kanton ins Dorneck-Thierstein und die übrigen Amteien.

Das Verständnis, ein Kanton der Regionen zu sein, ist in Solothurn aber deutlich stärker ausgeprägt als im Baselbiet. An öffentlichen Veranstaltungen wie der Sportpreis-Verleihung werden Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter nicht müde, die Wichtigkeit der Regionen für den Kanton Solothurn hervorzuheben.

Eine Folge davon ist die starke Autonomie, welche die Gemeinden im Kanton Solothurn geniessen. Im Baselbiet lassen sich hingegen stärkere zentralistischere Züge feststellen. Dass den Gemeinden mehr Aufgaben zufallen, zeigt sich nicht zuletzt an den Gemeindesteuersätzen, die im Solothurnischen um einiges höher liegen als im Kanton Baselland. Solothurn veranstaltet im gesamten Kanton Kurse für amtierende und angehende Gemeinderäte, in denen sie erfahren, was das Amt mit sich bringt.

Die Gemeinden verfügen im Kanton Solothurn über eine erhöhte Eigenständigkeit. Diese kann aber, insbesondere wenn es zu Zerwürfnissen im Dorf kommt, auch negative Auswirkungen haben. Die Erfahrung zeigt, dass Solothurn seine Gemeinden oft lange gewähren lasst, bevor er sich einschaltet und etwa eine Zwangsverwaltung verhängt. Zuerst sollen die Gemeinden, so der Tenor in Solothurn, ihre Probleme selber versuchen zu lösen.

Volk kann der Regierung bei der Arbeit zuschauen

Die unverkrampftere Art der Behördenarbeit spüren auch Journalisten, die Auskünfte vom Kanton benötigen. In den meisten Fällen beantworten die Amtsstellenleiter, manchmal sogar die mit dem Geschäft betrauten Mitarbeitenden, direkt die Fragen der Medienschaffenden. Um Anliegen, die den Regierungsrat betreffen, kümmert sich Andrea Affolter, die einzige Medienbeauftragte der Regierung. Die Wege sind kurz, die Informationen oft ungefiltert.

Im Gegensatz dazu hat im Baselbiet jede der fünf Direktionen einen eigenen Medienverantwortlichen. Noch ausgeprägter ist dies im Kanton Basel-Stadt, der sich für seine Grösse wohl eine rekordhohe Zahl an Mediensprecherinnen und Mediensprechern leistet. Die Autonomie, die der Kanton Solothurn seinen Gemeinden ermöglicht, gesteht er, so zumindest der Eindruck von aussen, auch den Mitarbeitenden seiner Verwaltung zu.

In Solothurn sind nicht nur die Sitzungen der Gemeinderäte öffentlich, sondern auch diejenigen der Regierung in Solothurn. Auch wenn das Interesse in der Regel gering ist und oft nur aus persönlicher Betroffenheit erfolgt, ist das Zeichen, das der Regierungsrat gegenüber der Bevölkerung aussendet, wichtig: Das Volk hat die Möglichkeit, den von ihm gewählten Magistratinnen und Magistraten bei der Arbeit auf die Finger zu schauen. Das zeugt von Nähe und Vertrauen in die Bevölkerung. Öffentliche Regierungssitzungen existieren im Baselbiet weder auf kommunaler noch auf kantonaler Ebene.

Ist der Solothurner gmögiger als der Baselbieter?

Würde man Solothurn und Baselland einem Arbeitgeber zuordnen, wäre Solothurn, ein wenig überspitzt, der kumpelhafte Chef, dessen Bürotüre immer offensteht und der den Angestellten viele Freiheiten lässt. Das Baselbiet wäre, ebenso überspitzt, der oft abwesende Boss, der viele Vorschriften erlässt.

Woran es liegt, dass in Solothurn vieles ein wenig gemütlicher abläuft, ist schwer zu ergründen. Vielleicht ist es die Weitläufigkeit des Kantons Solothurn. Womöglich spielt auch das Nichtvorhandensein einer grösseren Stadt wie Basel eine Rolle. Hektik ist selbst in den einwohnerstärksten Städten Olten, Grenchen und Solothurn kaum festzustellen. Eventuell hat die Nähe zur Romandie einen Einfluss. Möglicherweise ist es letztlich auch schlicht und einfach die gmögigere Art, die man den Menschen am Jurasüdfuss oft nachsagt. Auf jeden Fall würde auch dem Kanton Baselland hin und wieder ein wenig der Solothurner Gelassenheit nicht schaden.