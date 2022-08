Analyse zu den Baselbieter Wahlen Sandra Sollberger wird die Wahl in die Regierung kaum zu nehmen sein Die SVP-Nationalrätin muss zwar erst noch vom eigenen Parteitag nominiert werden. Doch bereits jetzt ist klar: Sie wird bei den Wahlen im Februar 2023 mit grosser Wahrscheinlichkeit den Sitz der SVP in der Baselbieter Regierung verteidigen können. Hans-Martin Jermann Drucken Teilen

Die beliebteste SVP-Politikerin des Baselbiets: Sandra Sollberger. Bild: Georgios Kefalas (21. Mai 2022)

Thomas Weber hat alle auf dem linken Fuss erwischt: Mit der überraschenden Rücktrittsankündigung des Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektors vor den Sommerferien schien doch noch Spannung in den Wahlkampf zu kommen. Zuvor waren die Polit-Auguren davon ausgegangen, dass bei den Wahlen am 12. Februar 2023 alle fünf Magistraten wieder antreten.

Sollberger politisiert pointiert rechtsbürgerlich

Bekanntlich ist es anders gekommen: Für die Nachfolge des abtretenden Weber schlägt die SVP-Leitung Sandra Sollberger vor. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Parteitag am 15. August dieser Empfehlung folgen und die 48-jährige Nationalrätin aus Bubendorf nominieren. Eine Affiche, die Angriffsflächen bietet: Sollberger politisiert im Bundeshaus am rechten Rand der SVP und zeigte in einem Parlamentarier-Rating der NZZ ein ähnliches Profil wie Roger Köppel.

Steht Sollberger für die Baselbieter Regierung zu weit rechts, wie Vertretende des rot-grünen Lagers bereits monierten, so wäre es an ihnen, Gegensteuer zu geben. Aus Sicht der SVP ist Sollberger freilich die folgerichtige Kandidatin: Bei den Nationalratswahlen 2019 erzielte sie nicht «nur» am meisten Stimmen auf der SVP-Liste, sondern am drittmeisten aller Kandidierenden im Baselbiet, nach Eric Nussbaumer (SP) und Maya Graf (Grüne). Die bodenständige und gmögige KMU-Inhaberin ist schlicht die beliebteste SVP-Politikerin im Landkanton.

Pannenserie bei den Baselbieter Grünen

Was insbesondere die Grünen im bisherigen Vorwahlkampf boten, kann man indes nur als pitoyabel bezeichnen. Bereits im vergangenen Oktober lancierte die Parteileitung eine zweite Kandidatur neben dem wiederantretenden Baudirektor Isaac Reber. Die Ankündigung erfolgte indes ohne verbindliche Zusagen valabler Kandidierender im Rücken.

Als es im Frühling ernst wurde, zogen sich die Papabili, an vorderster Front der langjährige ehemalige Landrat und Parteichef Philipp Schoch, zurück. Dies wohl auch unter dem Eindruck, alle Bisherigen würden wieder antreten. In der Folge gaben die Grünen den Verzicht auf eine zweite Kandidatur bekannt. Der entscheidende strategische Fehler in einer Serie von Pannen: In einer Ausmarchung mit Sollberger wäre die Kandidatur des moderaten und in der Bevölkerung breit abgestützten Philipp Schoch nicht chancenlos gewesen.

Kompetenter, aber spröder SP-Kandidat

Geschickter ist die SP vorgegangen: Sie kommunizierte im Frühjahr, dass sie mit einer zweiten Kandidatur neben Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer ins Rennen steigen will. Und blieb im Gegensatz zu den Grünen dabei. Nominiert haben die Sozialdemokraten im Juni Thomas Noack. Der Bubendörfer, der als Stadtbaumeister Liestals tätig ist, gilt als einer der kompetentesten Köpfe im Landrat. Ein Hoffnungsträger ist der spröde 61-Jährige mit dem Übernamen «Olaf Scholz des Baselbiets» hingegen nicht.

Dass die SP mit Noack im Wahlkampf die SVP-Kandidatin ernsthaft konkurrenzieren kann, ist wenig wahrscheinlich. Möglich, dass nach dem 12. Februar 2023 einige Genossinnen und Genossen der verpassten Chance nachtrauern werden, mit einer peppigeren SP-Kandidatur die Baselbieter Zauberformel mit je einem Regierungssitz für die fünf wählerstärksten Parteien zu knacken.

Kaum Begeisterung bei FDP und Mitte

Aufschlussreich sind die Reaktionen zur Nomination Sollbergers bei FDP und Mitte. Von Aufbruchstimmung oder gar Begeisterung ist bei den bürgerlichen Partnern der SVP wenig zu spüren. Vor allem aus Opportunismus und taktischem Kalkül bieten die Parteileitungen aber Hand für ein Dreierticket mit den Bisherigen Anton Lauber (Mitte), Monica Gschwind (FDP) und eben Sandra Sollberger. Die Mitte, weil sie auf starke Partner angewiesen sein wird, wenn es dereinst darum gehen wird, beim Abtritt von Anton Lauber den Regierungssitz halten zu können.

Die FDP, weil sie den endgültigen Bruch der bürgerlichen Zusammenarbeit, der mit Lancierung einer eigenen zweiten Kandidatur drohen würde, verhindern will. Auch die Freisinnigen werden, etwa bei einer Ständeratskandidatur 2023, froh sein um Unterstützung aus der wählerstarken SVP. Chancenlos wäre eine zweite FDP-Regierungskandidatur freilich nicht gewesen.

Dass einer oder eine der vier Bisherigen in dieser Konstellation abgewählt wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Bemerkenswert ist die Entwicklung der Personalie Sollberger innert weniger Wochen: Noch im Juni war ihr Name im Kontext mit den kantonalen Wahlen öffentlich kein Thema. Indem die Nationalrätin dann Mitte Juli ihr Interesse am Regierungsamt bekundete, wurde die SVP-interne Kandidierendenkür zur Formsache degradiert. Und jetzt, wo die Nomination Sollbergers am Parteitag ansteht, müssen neutrale Beobachter konstatieren: Die Wahl in die Regierung wird der eidgenössisch diplomierten Malermeisterin wohl nicht mehr zu nehmen sein. Im Baselbiet drohen 2023 langweilige Wahlen ohne echte Auswahl. Demokratiepolitisch ist das eher bedenklich.