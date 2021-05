Analyse zur Entwicklung von Liestal So gewinnt die Baselbieter Kantonshauptstadt den Wakkerpreis nie In der Altstadt ist mit der erneuerten Rathausstrasse Vorbildliches geschaffen worden. Darum herum dominiert O8/15-Architektur. Das ist zu mager für eine Auszeichnung, sagt der Preisstifter. Andreas Hirsbrunner Hören Merken Drucken Teilen

Liestal kann sich nicht über mangelnde Bautätigkeit beklagen, doch die Qualität hinkt der Quantität hinterher. Benjamin Wieland

Wie kaum ein anderer Ort im Baselbiet hat Liestal sein Gesicht in den letzten zehn Jahren verändert. Zum Vorteil? Beginnen wir mit einem Blickwinkel, der in der öffentlichen Diskussion, bei der es meistens um einzelne Bauvorhaben geht, leider viel zu kurz kommt – der Identität.

Aufgefallen ist mir das vor ein paar Wochen anhand eines persönlichen Erlebnisses: Ich nahm meine Mutter, die nicht mehr so mobil ist, im Auto mit auf eine Liestaler Stadtrundfahrt. Diese Fahrt wurde immer wieder von Überraschungsrufen begleitet und einmal – wir befanden uns im Heidenlochquartier – verlor sie, die ihr fast ganzes 88-jähriges Leben in Liestal zugebracht hat, kurz die Orientierung. Sie wusste inmitten all der Neubauten nicht mehr, wo wir genau waren.



Heute muss man sagen: Zum Glück ist das Ziegelhofprojekt gescheitert

Das ist der Preis des enormen Verdichtungsprozesses in gewissen Quartieren: Altes, Vertrautes verschwindet, ein neuer Wohnblock nach dem anderen wird hochgezogen. Und mangels Orientierungspunkten könnte man statt in Liestal auch in Lenzburg, Uster oder sonst in irgend einem boomenden Ort stehen. Oder anders ausgedrückt: Konformität macht sich zu Lasten eines Heimatgefühls breit, was leider auch in Liestal von einer Allerwelt-Renditearchitektur kräftig gefördert wird.

Das ist vor allem im nördlichen Teil der Fall. Deshalb ist es nachträglich gesehen, so schräg das tönt, ein Glücksfall, dass das einst von zwei Dritteln der Liestaler Stimmbürger an der Urne herbeigewünschte Ziegelhof-Neubauprojekt gescheitert ist. Nein, die ehemaligen Brauerei-Zweckbauten sind keine architektonischen Ikonen, aber sie verleihen hier inmitten von Neubauten Identität. Aus dieser Warte betrachtet ist auch ein Glücksfall, dass die Promotoren der geplanten Neuüberbauung des Lüdin-Areals den Kopfbau aus den 1950er-Jahren (mit der bz drin) stehen lassen – auch dieser vermittelt Vertrautheit inmitten von Neuem.



Das Elefantenbrückli sollte nochmals geprüft werden

Das Lüdin-Bauvorhaben ist zugleich eines der wenigen, das Liestal baulich klar aufwerten könnte – sofern denn das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs eins zu eins umgesetzt wird. Dass solche Wettbewerbe zu einem Mehrwert führen können, zeigt sich auch beim kürzlich fertiggestellten Projekt Grammet von Bürgergemeinde und CS. Nur wird hier das durch alle Parteien hochgehaltene Leitmotto Verdichtung nach innen etwas strapaziert, weil das Ganze weit aussen am Siedlungsrand liegt. Wirklich Sinn macht die Verdichtung dafür am Bahnhof mit dem von der bz beschriebenen Wermutstropfen, dass sich die SBB beim Bahnhofsneubau arg weit vom Siegerprojekt in Richtung Konformität entfernt haben.



Liestals Glanztat in den letzten Jahren: die erneuerte Rathausstrasse. Bild: zvg

Uneingeschränkt positiv hat sich das Stedtli entwickelt, was vor kurzem auch mit dem Flâneur d’Or-Preis honoriert wurde. Die erneuerte Rathausstrasse hat alle Hoffnungen erfüllt und ist zu einem Treffpunkt mit der Wirkung einer Positivspirale geworden: Wo sich viele Leute aufhalten, siedeln sich gerne neue Geschäfte an, die wieder neue Kunden anziehen.

Bleibt die Herausforderung, die gemütliche Altstadt optimal mit dem urbanen Bahnhofsquartier zu verbinden. Die Ideallösung – das Elefantenbrückli über die Allee – schien zum Greifen nahe, wurde von der Politik aus Kostengründen aber wieder verworfen. Hier drängt sich eine nochmalige Prüfung auf, umso mehr Liestal damit ein attraktives Alleinstellungsmerkmal schaffen würde.



Radikalität ist gefragt bei der Neugestaltung der Allee

Eine andere Herausforderung ist und bleibt die Verdichtung. Natürlich macht es bei einer wachsenden Bevölkerung Sinn, wenn auf der gleichen Fläche mehr Leute leben können. Doch für das Wohlbefinden braucht es nicht nur attraktive Wohnungen, sondern auch etwas Luft zum Atmen, etwas Freiraum für die Seele darum herum. Das bieten Grünflächen. In Liestals verdichtetem Zentrum werden sie immer mehr zur Mangelware.



Noch besteht hier aber die Chance zum wahrscheinlich letzten Befreiungsschlag – die Neugestaltung der Allee. Deshalb der Appell an die Stadtmütter und -väter: Seid bei diesem Projekt radikal, verzichtet auf Kompromisse, die da heissen, doch noch ein paar Parkplätze zu Lasten der möglichen Grünfläche stehen zu lassen; Autoabstellplätze hat es in den umliegenden Parkhäusern genügend.

Der Stresstest in Sachen Verdichtung folgt auch draussen in den Villenquartieren Burg und Sichtern. Da besteht grosses Potenzial und peu à peu werden alte Herrschaftshäuser abgerissen und die teils parkähnlichen Gärten mit Wohnungen überbaut. Irgendwann ist jedoch der Punkt erreicht, an dem die Wohnqualität in diesen Bijou-Quartieren insgesamt sinkt. Hier heisst die Herausforderung – und vor diesem Problem steht nicht nur Liestal –, rechtzeitig einen Mechanismus zu finden, der besonders wertvolle Grünanlagen zum Wohl aller schützt.



Deutliche Worte des Schweizer Heimatschutzes

Die Bilanz der Grossbaustelle Liestal ist also durchzogen und Entscheidendes noch nicht entschieden. Wie beurteilt das bisher Erreichte eine aussenstehende Fachstelle? Ein unabhängiger Experte, der gerade bei Kleinstädten genau hinschaut, wie sich die Moderne mit verdichtetem Bauen mit dem Alten, dem gewachsenen Ortsbild, verträgt, ist der Schweizer Heimatschutz. Und er belohnt vorbildliche Gemeinden mit dem begehrten Wakkerpreis. Wir haben den Heimatschutz schon einmal vor sieben Jahren gefragt, ob Liestal langsam preiswürdig sei. Damals hiess es, es stehe auf dem Radar, dränge sich momentan aber nicht auf.



Und heute? Patrick Schoeck, beim Heimatschutz Leiter Baukultur, sagt: «Wir sehen in Liestal keinen klaren Willen, für das ganze Stadtgebiet bessere Kost als Durchschnitt zu servieren. Das reicht nicht für den Wakkerpreis.» Und er differenziert: Sehr gelungen sei die Aufwertung der Rathausstrasse, hier habe man das Potenzial ausgeschöpft. Vieles, was ausserhalb der Altstadt entstehe, sei aber 08/15-Architektur. Das zeige sich gerade beim Bahnhofsneubau, bei dem sich die Behörden von SBB Immobilien hätten unter Druck setzen lassen mit dem Resultat, dass jetzt eine Renditeimmobilie komme. Schoeck:

«Etwas mehr Rückgrat gegenüber Investoren täte gut.»

Da hätten mit dem Wakkerpreis ausgezeichnete Orte wie Aarau oder Langental eine andere politische Kultur.



Das sind deutliche Worte. Mögen sie Ansporn für die Zukunft sein. Mit dem Postneubau steht schon bald der nächste städtebauliche Meilenstein an exponierter Lage zum Bewilligungsverfahren an.