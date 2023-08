Angst vor Dunkelheit Besser sicher fühlen als Strom sparen: Binningen schaltet das Licht wieder ein Binningen will vorläufig nachts die Strassenbeleuchtung wieder brennen lassen: Eine Mehrheit des Einwohnerrates stellt das subjektive Sicherheitsgefühl über das Stromsparen. Die vorgesehene Umrüstung auf Bewegungsmelder und moderne LED dauert etwas länger.

In Binningen soll es in der Nacht wieder hell sein. Symbolbild: Jeannette Weingartner/WoBla

Eigentlich war bereits ein Vorstoss von Susanna Keller (SVP) hängig, doch Marc Schinzel (FDP) überholte sie am Montag im Binninger Einwohnerrat mit seiner dringlichen Motion: Die Strommangellage sei vorbei, die nächtliche Abschaltung der Beleuchtung solle deshalb möglichst rasch aufgehoben werden. «Dass man Fussgängerstreifen nachts mit dem Handy ausleuchten muss, ist völlig abenteuerlich», so Schinzel.

Seit November 2022 ist die Binninger Strassenbeleuchtung von halb ein Uhr nachts bis fünf Uhr morgens ausgeschaltet, dies ergab eine Stromeinsparung von rund 27 Prozent. Im Rat war am Montag die Meinung dennoch deutlich: Mit 27 gegen 7 Stimmen bei zwei Enthaltungen unterstützte eine klare Mehrheit die Motion, somit muss der Gemeinderat das Licht so rasch wie möglich wieder anstellen.

«Wir sind sehr für Stromsparen, aber die Sicherheit der Bevölkerung steht für uns im Vordergrund», meinte etwa Beatrice Büschlen (Grüne). Auch sehe man im Dunkeln die Löcher in den Strassen oder auf dem Boden liegende Bananenschalen nicht. «Auch uns geht es um die Sicherheit. Es gibt so viele Leute, die nachts arbeiten müssen», sagte Susanne Keller (SVP).

Sparen durch intelligente Beleuchtung soll langfristig möglich werden

Auch Ralph Büchelin (SP) sprach von «Unbehagen» und meinte, es sei eine gute Sache, das Licht diesen Winter wieder anzustellen und rasch langfristige Lösungen zu suchen. Die Umrüstung auf LED sollte aber nicht mehr zehn Jahre dauern, auch Teilabschaltungen sollten bald möglich sein.

Gemeinderätin Caroline Rietschi meinte am Ende der Diskussion etwas resigniert, gegen das subjektive Sicherheitsgefühl komme man wohl mit Fakten nicht an. Die vermeintlich höhere Kriminalität habe sich jedenfalls nicht in Zahlen niedergeschlagen. Auch habe sie durchaus Rückmeldungen erhalten von Leuten, die die Dunkelheit geschätzt hätten. Die nun vom Rat verlangte Umstellung sei rasch zu bewerkstelligen, wie die Abschaltung im letzten November benötige die Verwaltung für die Umprogrammierung etwa zwei Wochen.

Alle hatten betont, man stelle sich nicht gegen eine «nachhaltige» Lösung wie etwa moderne LED-Lampen mit Bewegungsmeldern, die nur dort leuchten, wo jemand unterwegs ist. Rietschi deutete aber an, eine solche Umrüstung koste grob geschätzt wohl 1,5 bis 1,7 Millionen Franken und werde drei bis vier Jahre dauern. «Das können wir nicht in einem Winter durchziehen», sagte Rietschi. Der Gemeinderat will nun bald eine entsprechende Vorlage zur Umrüstung der Lampen ins Parlament bringen.