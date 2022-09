Arbeitsbedingungen Die Unia besucht die Grossbaustelle am Bahnhof Liestal – und lässt über einen Streik abstimmen Stress, lange Arbeitstage, Lohnkürzungen: Die Bauwirtschaft boomt, die Bauarbeiter ächzen unter der Arbeitslast. Die Gewerkschaft Unia fordert mehr Schutz und höhere Löhne. Falls die Forderungen nicht umgesetzt werden, droht ein Streik.

Die Bauarbeiter am Bahnhof Liestal stimmen über einen Streik ab. Kenneth Nars

Am Bahnhof in Liestal regnet es am Mittwoch leicht. Männer in oranger Baukleidung laufen Richtung Pausencontainer. Die rund 70 Personen versammeln sich um die gedeckten Tische, die Gewerkschaft Unia serviert ihnen ein Mittagessen. Während des Essens halten Unia-Mitarbeitende Ansprachen auf Deutsch und Portugiesisch. Sie rufen:

«Mehr Schutz, faire Löhne und keine unbezahlten Stunden!»

In der Baubrache laufen seit längerer Zeit heftige Diskussionen. Denn der Landesmantelvertrag läuft Ende Jahr aus. Und das bietet die Möglichkeit, diesen neu zu verhandeln. Der Vertrag regelt die Löhne und Arbeitsbedingungen aller Bauarbeiter in der Schweiz. Die Unia macht sich für eine Verbesserung der Bedingungen stark.

Vor zwei Jahren habe die Unia damit begonnen, Umfragen unter den Bauarbeitern durchzuführen. Daraus hätte sie Forderungen an den Baumeisterverband formuliert, sagt Lucien Robischon, Bereichsleiter Kollektive Mitgliederbetreuung.

Lohnerhöhung als Druckmittel

Die Unia und der Baumeisterverband haben schon fünf Verhandlungen abgehalten, zwei weitere folgen. In diesen muss ein Entscheid getroffen werden, denn noch sind sich der Baumeisterverband und die Gewerkschaft uneinig.

Die wirtschaftliche Situation ist zurzeit schwierig. Die Energiepreise steigen, die Krankenkassenprämien werden teurer. Die Unia will die Löhne der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter erhöhen. Robischon sagt:

«Eine allfällige Lohnerhöhung können sich die Baumeister vorstellen, doch sie wollen diese in ein Druckmittel ummünzen.»

Im Moment dürfen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter zwischen siebeneinhalb und neuneinhalb Stunden pro Tag arbeiten. Das sind insgesamt 45 Stunden pro Woche. Wie sie die Stunden aufteilen, ist den Firmen selbst überlassen.

Diesen Arbeitszeitkalender wollen die Baumeister de facto abschaffen. Denn sie stünden unter ständigem Termindruck und würden sich mehr Flexibilität wünschen, wann sie ihr Personal einsetzen können, erklärt Robischon. Deshalb möchte der Verband, dass die bislang obligatorischen siebeneinhalb Stunden auf null Stunden herabgesetzt werden.

Im Winter null, im Frühjahr zwölf Stunden

Das würde bedeuten, dass – beispielsweise im Winter, wenn es weniger Arbeit gibt – die Arbeiter zu Hause bleiben und im Frühjahr diese Stunden nachholen müssten. Dazu soll es eine 48 Stunden-Woche plus zehn Stunden Reisezeit geben. Das übersteige die Belastungsgrenze der Bauarbeiter, welche jetzt schon am Limit arbeiten würden, ist Robischon überzeugt. Zudem sei das Arbeit auf Abruf. Es gäbe demnach keine planbare Arbeitswochen mehr für die Bauarbeiter.

Der Unia gehe es nicht in erster Linie um den Lohn, sondern viel mehr um den Stress, die Reisezeit und die längeren Arbeitszeiten, sagt Lucien Robischon:

«Wir verkaufen nicht die Gesundheit unserer Bauarbeiter für eine Lohnerhöhung, welche ihnen sowieso zusteht.»

Das Personal der Baubranche sei überbelastet, die höheren Arbeitszeiten würden das Problem nur noch verschärfen, fügt Robischon weiter an: «Wir haben grosse Nachwuchsprobleme. Das zeigt, dass die Baubranche unattraktiv ist.»

An der Kundgebung in Liestal präsentierten Unia-Mitarbeitende ihre konkreten Forderungen: eine bezahlte Znünipause, kürzere Arbeitstage, klare Regeln bei schlechtem Wetter, bezahlte Reisezeit und einen besseren Kündigungsschutz für ältere Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter.

Die Gewerkschaft Unia besucht die Bauarbeiter beim Bahnhof Liestal. Kenneth Nars

Mit einer symbolischen Abstimmung konnten die Arbeiter entscheiden, ob sie für diese Forderungen auf die Strasse gehen würden. Denn wenn die Baumeister der Gewerkschaft im Laufe der nächsten Verhandlungen nicht entgegenkommen, streiken die Bauarbeiter. Dies sei ihre letzte Möglichkeit, erklärt Bereichsleiter Lucien Robischon: «Der Baumeisterverband hört nicht zu – und er nimmt die Bauarbeiter nicht richtig wahr.»

Die Streiktage werden in der ganzen Schweiz viermal durchgeführt. In Liestal soll der Streik am 1. November stattfinden.