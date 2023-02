ARBEITSLOSIGKEIT Die Zahl Baselbieter Arbeitsloser sank wieder auf Vor-Corona-Niveau 2019 gab es im Baselbiet so wenige Arbeitslose wie seit langem nicht mehr, doch während der Pandemie schossen die Zahlen wieder in die Höhe. Das Jahresmittel 2022 zeigt: Der Arbeitsmarkt hat sich wieder erholt.

Während der Coronajahre war die Arbeitssuche schwierig. Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren haben aber wieder weniger Klientinnen und Klienten. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer (niz) / BZ

Das Statistische Amt Baselland veröffentlichte die neusten Zahlen: 2022 gab es im Kanton 2766 Arbeitslose. Das sind ein Viertel weniger als während der Pandemie. Der Arbeitsmarkt war durch Corona stark beeinträchtigt, und mehr Leute fanden keinen Job. Zuvor hatte die Arbeitslosenquote noch bei 1,9 Prozent gelegen. 2020 stieg sie auf 2,6 Prozent an.

Nun scheint sich der Arbeitsmarkt wieder erholt zu haben. Arbeitslose Baselbieterinnen und Baselbieter fanden letztes Jahr wieder leichter eine Anstellung, und die Quote erreichte Vor-Corona-Niveau. Das Jahresmittel 2022 zeigte sogar ein Rekordtief der letzten zwei Jahrzehnte. Der zeitliche Verlauf der Arbeitslosenkurve im Kanton sieht dem gesamtschweizerischen sehr ähnlich, die Baselbieter Quoten sind aber kleiner. Die schweizweite Arbeitslosenquote lag letztes Jahr bei 2,2 Prozent.

Am schnellsten wachsende Alterskategorie

Während die Verschärfung des Arbeitsmarktes Anfang Pandemie die jüngeren Menschen heftiger getroffen hatte und die Beschäftigung bei älteren stabiler blieb, verlief es bei der Erholung genau andersrum. Die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt dauerte bei älteren Personen länger, was auch an den Langzeitarbeitslosenzahlen ersichtlich wird. 2022 blieben bis 40 Prozent der über 55-jährigen Arbeitslosen länger als ein Jahr brotlos.

Letzten November verlangte ein Vorstoss im Parlament statistische Details zur Arbeitslosigkeit über-50-jähriger Personen im Baselbiet. Laut dem Regierungsrat bildete diese Altersgruppe aufgrund des demografischen Wandels die am schnellsten wachsende Gruppe im Arbeitsmarkt.

Dementsprechend nehme auch gesamthaft ihr Anteil an den Arbeitslosen im Kanton zu, wobei 60 Prozent der Arbeitslosen dieser Altersgruppe Männer seien. Bei beiden Geschlechtern sanken die Zahlen im Vergleich zu den Pandemiejahren etwa in gleichem Masse.