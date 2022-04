Archäologie Jackpot in Bubendorf! Topf mit spätrömischen Münzen entdeckt Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter entdeckte im September vergangenen Jahres einen Topf mit Münzen unweit des Schlosses Wildenstein.

Der Münztopf in der Fundlage. zvg

Bei den Münzen handelt es sich um einen eindrücklichen Fund. Wie die Archäologie Baselland am Mittwoch mitteilte, stammen die insgesamt 1'290 Münzen aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.

Sechs der gefundenen Münzen. zvg

Bei der Freilegung und Durchsicht der Münzen wurden die Archäologinnen und Archäologen gleich doppelt überrascht. Einerseits waren die Münzen durch ein Stück Leder in zwei Portionen unterteilt. Waren hier möglicherweise zwei Personen beteiligt, die unabhängig voneinander sparen wollten? «Mit Sicherheit sagen lässt sich derzeit nur, dass die Münzen in kurzer Zeit zusammengetragen und der Topf auf einmal befüllt wurde», heisst es in der Mitteilung der Archäologie Baselland.

Seltene Münzschätze aus dieser Zeit

Ein Archäologe bei der Freilegung des Münztopfes. zvg

Andererseits sind Münzschätze aus der Zeit um 332-335 n. Chr. bisher kaum bekannt. Vergleichbare Horte gebe es im ganzen römischen Reich kaum. Diese Jahre seien von ihrer politischen Stabilität und einer wirtschaftlichen Erholung geprägt gewesen.

Der Fundort in einem Waldstück nahe des Schlosses Wildenstein bei Bubendorf könnte Indizien für eine Erklärung dafür liefern, weshalb die Münzen vergraben und nicht wieder ausgegraben wurden: Dieser liegt im Grenzbereich zwischen drei römischen Gutshöfen. Vielleicht wurden die Münzen als Grenzheiligtum verwahrt oder den Göttern geopfert.